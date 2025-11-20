/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진제공 = tvN STORY

2013년 12살 연하의 비연예인과 결혼한 배우 신현준이 결단을 내렸다.20일 tvN STORY ‘각집부부’가 최종회 방송을 앞둔 가운데, 신현준과 김경미 부부의 특별한 ‘체인지 데이’가 공개된다.tvN STORY ‘각집부부’에서 2년차 주말부부의 각집 생활을 공개한 남편 신현준과 아내 김경미. 자기 관리 끝판왕으로 스스로에게 시간을 투자하는 신현준과는 달리, 교육 문제로 송도에 거주하는 김경미는 3남매 육아 전쟁을 치렀다.홀로 지내며 아이들을 그리워하는 남편과 몸이 두 개처럼 분주한 아내의 극과 극 일상이 웃음과 애틋한 공감을 불러일으킨 가운데, 신현준이 대단한 결단을 내린다. 시간이 없었던 아내를 위해 “각집을 바꿔보자”고 제안하는 것. 이에 ‘체인지 데이’로 맞게 될 예측불가 사건사고는 최종회의 주요 관전 포인트가 될 전망이다.본방송에 앞서 공개된 예고 영상은 송도에서 세 아이와 아침을 맞은 신현준이 아내와 영상 통화하는 장면으로 시작된다. “너무 평화로웠어”라며 자신만만한 신현준을 보며, “이상한데?”라며 미묘한 불안을 감지한 김경미. 지난 방송의 ‘엄마 찾기’ 아침 전쟁을 떠오르기 때문이다.그리고 결국 불안한 예감은 틀리지 않는다. 둘째 예준이는 “아빠 밥 안 먹을래요. 너무 시시해요”라며 투정을 부리고, 평소 무엇이든 잘 먹던 첫째 민준이마저 인상을 찌푸리는 등 아침 식사부터 난항이다. 이어지는 등교 준비는 그야말로 혼돈 그 자체. 민준이는 빨리 가야 한다며 재촉하는 가운데, 신현준은 세 아이의 각기 다른 준비 속도와 요구를 맞추느라 진땀을 흘린다.한편, 서울 각집에 남은 아내 김경미는 혼자만의 ‘보물 찾기’에 돌입한다. 집안 곳곳을 샅샅이 뒤지며 수상한 흔적을 추적하는 아내가 결국 그 정체를 확인한 순간, 스튜디오에서 이를 지켜보던 신현준은 “망했다”며 당황을 감추지 못한 바. 과연 김경미가 찾아낸 ‘현준의 보물’의 실체가 무엇일지 호기심을 자극한다.최종회에서는 이들 부부가 서로의 하루를 온전히 체험하며, ‘각집부부’가 꾸준히 던져온 질문, “꼭 같이 살아야만 부부일까?”를 다시 한번 되돌아보는 마지막 시간을 마련한다. 서로 다른 공간에서 살아왔기에 더 궁금했던 배우자의 일상, 그리고 그 안에 담긴 마음을 확인하는 것.제작진은 “오늘(20일) 최종회에는 신현준-김경미 부부가 서로의 역할을 바꿔보며 그동안 보지 못했던 순간들을 마주한다. ‘따로라서 더 애틋한 뉴노멀 부부 라이프’라는 프로그램의 기획 의도가 응축된 최종회가 될 것이다. 마지막까지 부부의 리얼한 일상이 전하는 공감과 웃음을 함께 해달라”고 전했다.‘각집부부’ 최종회는 20일 목요일 저녁 8시 tvN STORY에서 방송된다. 다음 주(27일) 같은 시간에는 후속 프로그램 tvN STORY ‘용여한끼’가 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr