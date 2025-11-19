이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '어떠신지?!?' 캡처

그룹 코요태의 멤버 신지가 '1억 포르쉐' 선물설을 일축했다.19일 신지의 채널 '어떠신지?!?'에는 "한국에서 진짜 제일 맛있는 스프 카레집 찾았습니다.."라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 신지는 문원과 함께 제작진이 추천하는 수프 카레 맛집을 방문했다. 주문한 식사를 기다리던 중 선물에 대한 이야기를 나누던 중 '1억 포르쉐' 선물 보도에 대해 언급했다.신지는 먼저 문원에게 받은 반지를 소개하며 "얼마 전에 돌아가는 반지를 받았다. 나는 골드를 말했는데 실버를 샀더라"며 웃었다. 이어 "데이지 꽃이 돌아가는데 너무 예쁘다. 품절돼서 잊고 있었는데, 보는 사람마다 예쁘다고 하더라"고 자랑했다.이어 제작진이 문원에게 "차 선물 받았다고 기사가 났더라"고 말하자 문원은 "신지 씨가 15년 동안 아끼던 차니까 내가 관리만 하는 거다"고 설명했다.신지도 "오해의 소지가 있게 기사가 났는데 1억이 넘는 포르쉐를 통 큰 선물? 내가 왜? 그런 선물 안 한다"며 "이 사람도 벌이가 있는데"며 센스 있게 해명했다.한편, 신지는 지난달 7세 연하의 가수 문원과 내년 상반기 결혼 소식을 발표해 많은 축하를 받았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr