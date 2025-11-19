/ 사진=텐아시아

2018년 가수 거미와 결혼해 최근 둘째 임신 소식을 전한 조정석이 전국투어 콘서트를 개최한다.조정석은 오는 11월 21~22일, 양일간 부산 백스코 오디토리움에서 첫 번째 전국투어 콘서트 '조정석 쇼: 사이드 비'(CHO JUNG SEOK SHOW: SIDE B)를 개최한다.앞서 조정석은 공식 SNS를 통해 콘서트 디데이 카운트 영상과 공연 포스터, 연습 현장 비하인드 등을 공개했다. 이번 공연을 향한 국내 팬들의 뜨거운 관심이 이어지고 있는 바, 부산서 화려한 포문을 열 '조정석 SHOW: SIDE B'를 더욱 재미있게 즐길 수 있는 관전 포인트 3가지를 짚어봤다.조정석의 공연 브랜드 '조정석 SHOW'는 지난 2022년 서울 블루스퀘어 마스터카드홀에서 막을 올린 후, 3년 만인 2025년 전국투어 콘서트 '조정석 SHOW: SIDE B'를 통해 5배 커진 규모로 펼쳐진다. 더해 지난해 정규 1집 '조정석'을 발매하며 가수 조정석의 존재감을 각인시킨 만큼, '싱어송라이터'로 성장한 조정석의 진가를 확인케 할 이번 공연은 데뷔 후 첫 전국투어 무대인만큼 조정석은 물론 팬들에게도 더욱 특별한 의미로 작용할 예정이다.'싱어송라이터'로서 첫 발걸음을 내딛은 후 개최하는 투어인만큼 보다 풍성한 세트리스트도 준비했다. 최초 공개 무대는 물론, 조정석만의 음악적 색채가 고스란히 묻어난 정규 1집 '조정석' 무대를 선보인다. 더해 5관왕을 달성하며 큰 사랑을 받은 드라마 '슬기로운 의사생활' OST '아로하', 챌린지 영상으로 큰 화제를 불러 모은 '소다팝' 등의 대표곡들을 선보이며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌어 낼 예정이다.첫 번째 전국투어 콘서트인 만큼 더욱 화려하고, 한층 웅장해진 무대 연출과 퍼포먼스도 주목할 포인트이다. 이번 공연은 조정석의 에너제틱한 퍼포먼스 매력을 200% 살릴 특수효과 등이 동원, 긴 러닝타임을 가득 채우는 압도적인 볼거리를 선사할 예정이다. 그간 펼쳐진 조정석의 공연과는 확 달라진 규모를 확인할 수 있는 기회인 만큼 팬들에게 잊지 못할 시간을 선사할 이번 콘서트에 뜨거운 기대감이 쏠리고 있다.한편, 조정석은 오는 21~22일, 양일간 부산 백스코 오디토리움에서 '조정석 SHOW: SIDE B'의 포문을 연 이후, 대전, 서울, 대구, 성남, 광주로 발걸음을 옮기며 연말을 팬들과 함께한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr