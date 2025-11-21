사진=MBC

'첫 번째 남자'가 뜨거운 열정으로 가득 찼던 대본리딩 현장을 공개했다. 앞서 주연을 맡은 함은정은 오는 30일 김병우 감독과 결혼식을 올린다고 알려졌다.MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자'는 복수를 위하여 다른 사람의 삶을 살게 된 여자와 자신의 욕망을 위하여 다른 사람의 삶을 빼앗은 여자의 목숨을 건 치명적 대결을 그린 드라마다. 특유의 빠른 전개와 폭발적인 감정선이 돋보이는 작품들을 선보이며 '일일드의 대가'로 인정받고 있는 서현주 작가와 희로애락이 살아있는 연출을 선보여 온 강태흠 감독이 의기투합해, 한 번 보면 빠져나올 수 없는 중독성과 도파민의 매력을 제대로 선사할 강력한 드라마의 탄생을 기대하게 한다.최근 진행된 대본리딩에는 강태흠 감독과 서현주 작가를 비롯해 함은정, 오현경, 윤선우, 박건일, 김민설, 이효정, 정소영, 정찬, 이재황 등 모든 출연진이 총출동해 자리를 빛냈다. 본격적인 대본리딩이 시작되자 배우들은 각자 맡은 캐릭터에 순식간에 몰입해 실제 촬영을 방불케 하는 연기로 완벽하게 캐릭터를 구현했고, 첫 만남임에도 불구하고 빈틈없는 연기 호흡을 펼치며 현장의 열기를 더욱 뜨겁게 달궜다.그중에서도 1인 2역으로 파격 변신을 예고한 함은정의 활약이 눈길을 끌었다. 함은정은 쌍둥이 자매지만 극과 극의 다른 삶을 살게 된 오장미와 마서린 캐릭터를 완벽히 차별화해 표현했다. 따뜻하고 생활력 넘치는 오장미에서 천방지축 재벌 손녀 마서린으로 변신하는 순간, 표정과 말투는 기본이고 눈빛까지 달라지는 디테일한 연기를 자유자재로 펼치며 완벽한 캐릭터 싱크로율을 예고했다.이어 오현경은 극 중 악의 화신 채화영 역을 맡아 압도적인 존재감을 선사했다. 우아하고 품격 있는 아름다움 뒤에 서늘한 야망을 숨긴 채화영을 오현경은 독보적인 카리스마와 깊이 있는 연기력으로 그려내며 클래스가 다른 빌런의 탄생을 알렸다.함은정의 운명적 상대인 두 형제, 윤선우와 박건일의 매력 대결도 시선을 집중시켰다. 훈훈한 외모에 넘치는 정의감을 지닌 순정파 변호사 강백호 역의 윤선우는 특유의 부드러운 카리스마와 섬세한 감정 연기로 매력 넘치는 순애보를 예고했다. 반면 그의 형이자 레스토랑 헤드셰프인 까칠한 냉미남 강준호 역의 박건일은 차가운 도시 남자의 매력을 마음껏 발산하며 기대감을 높였다. 여기에 새로운 도전을 알린 김민설도 인상적이었다.생애 첫 주연을 맡은 김민설은 자신이 이루고자 하는 것은 물불을 안 가리고 다 이루고야 마는 악바리 근성에 눈치도 빠르고 계산도 철저한 야망의 화신 진홍주 캐릭터를 실감 나게 그려냈다. 범상치 않은 신예의 면모를 보여주며 얽히고설킨 로맨스에 갈등과 긴장감을 증폭시키는 역할을 톡톡히 해내 기대감을 더했다.드라마의 완성도를 높여줄 연기 고수들의 열연도 빛을 발했다. 가장 먼저 오랜만에 연기 본업으로 돌아온 이효정은 '내가 곧 법'이라는 신조를 가진 드림그룹의 카리스마 대마왕 마대창 회장 역으로 분해 노련한 연기를 능수능란하게 선보이며 묵직한 존재감을 드러냈다. 순수하고 똑똑했지만, 불운의 사고로 5세 지능으로 퇴행한 장미와 서린의 생모 정숙희 역의 정소영은 따뜻하면서도 애틋한 감정을 섬세하게 표현하며 현장을 압도했다.백호와 준호의 아빠 강남봉 역의 정찬은 부드럽고 인간미 넘치는 매력으로 극에 활력을 더했고, 화영의 심복인 이강혁 역의 이재황은 냉철하고 절도 있는 연기로 캐릭터를 단숨에 완성했다.이처럼 '첫 번째 남자'는 함은정, 오현경, 윤선우, 박건일, 김민설부터 이효정, 정소영, 정찬, 이재황 등 신구 조화를 이룬 배우들이 함께 시너지를 발휘하며 드라마를 향한 신뢰감을 더했다. 탄탄한 연기력을 바탕으로 각자의 캐릭터를 유려하게 소화한 배우들의 센스 넘치고 리드미컬한 연기는 극의 적재적소에 활력을 불어넣으며 재미를 배가시켜 드라마를 향한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.'첫 번째 남자'는 '태양을 삼킨 여자' 후속으로 12월 15일(월)에 첫 방송 될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr