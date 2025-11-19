사진 = '솔로리액션' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 28기 광수와 정희가 방송 당시 느꼈던 질투심을 솔직하게 털어놨다.'SBS PLUS' 채널에서 운영하는 유튜브 채널에서는 '왜 무릎까지 꿇었어..? 정희에게 준 금반지 돌려달라고 한 영철'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 광수는 28기 방송 당시 정희가 영호를 2순위를 꼽아 데이트한 것에 대해 언급했다. 광수는 방송 때 인터뷰에서 "굉장희 의외였다"면서도 "영호님이 굉장히 착하고 성실하고 멋있는 동생이니까 이해는 했다"고 밝힌 바 있다. 하지만 광수는 "이해를 100%하진 못 했던 것 같다"며 "저 그렇게 쿨하지 못하다"고 당시 심경을 솔직하게 밝혔다.또 방송 때 광수가 데이트를 앞두고 영숙을 마중 온 것이 있는데 이때 광수는 영숙을 데리러 오면서 "들고 가야 하나"라고 하며 '공주님 안기' 제스처를 취했었다. 이에 정희는 누워 있다가 벌떡 일어나며 '분노의 벌떡'의 모습을 보였는데 이를 본 광수는 "그때 소리를 지르셨어야 하지 않냐"고 농담했다.정희는 "근데 이부분들을 되게 많은 분들이 설레하셨다고 들었다"고 했다. 이에 광수는 "설레었다기 보단 약간 미래를 예측한 그런 게 아닌가 싶다"고 하며 '말이 씨가 됐다'고 말했다. 제작진은 이때 광수에게 정희를 공주님 안기 해준 적 있냐고 물었다. 그러자 정희는 "제가 막 해줘 나 해줘 이런다"고 말했다.또한 광수는 정희가 방송 당시 영호에게 어필하기 위해 식사를 모두 산다는 장면에 대해 질투했다고 고백했다. 광수는 "솔직히 질투 많이 했다"며 "저한테는 어필하려고 밥 산다는 말을 한 번도 못 들었다"고 말해 웃음을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr