사진=허니제이 SNS

사진=허니제이 SNS

댄서 허니제이가 결혼 3주년을 맞았다.허니제이는 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "연습 끝나고 오니까 날 반기는 꽃. 고마워 울 신랑. 3주년 결기 축하"라는 글과 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 허니제이가 남편이 준비한 꽃다발을 보고 감동을 받은 모습. 특히 허니제이는 "정작 본인은 잠들었지만 잠들면서까지 감동 이벤트 놓치지 않음"이라며 남편의 귀여운 면모를 언급했다.앞서 허니제이는 지난 5월 자신의 유튜브 채널을 통해 "러브(딸)가 없었다면 아마 벌써 헤어졌을 것"이라고 말해 불화설에 불을 지폈다. 이후 잡음이 커지자 허니제이는 "다른 부부들처럼 저희도 달달하기도 하고 매콤할 때도 있을 뿐"이라고 해명했다.한편 댄스크루 홀리뱅의 수장인 허니제이는 2022년 11월, 1살 연하의 모델 출신 패션 사업가 정담과 결혼해 2023년 4월 딸 러브를 얻었다. 부부는 지난해 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 가족과의 단란한 일상을 공개하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr