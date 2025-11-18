방시혁/ 사진=텐아시아 DB

경찰이 자본시장법 위반 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장을 최근 2차례 추가 조사한 것으로 알려졌다.18일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 최근 자본시장법 위반(사기적 부정거래) 혐의를 받는 방 의장을 2차례 소환 조사했다. 지난 5일 진행한 조사가 마무리되지 않아 추가 조사한 것으로 파악됐다.방 의장은 2019년 하이브의 기존 투자자들에게 IPO 계획이 없다고 알린 뒤, 자신과 관련된 사모펀드에 이들 지분을 넘기도록 유도한 혐의를 받는다. 방 의장은 사모펀드로부터 매각 차익의 30%를 받아 약 1900억 원의 부당 이득을 챙겼다는 의혹을 받고 있다.경찰은 올해 6월과 7월 한국거래소와 하이브 등을 압수수색하고 방 의장을 출국 금지했다. 이후 지난 주말을 포함해 총 5차례 불러 조사했다. 전날 서울경찰청 기자간담회에서 경찰 관계자는 해당 사건에 대해 "수사가 많이 진행됐다"고 밝혔다.방 의장 측은 회사 상장 당시 관련 법률과 규정을 준수해 법적으로 문제 될 것이 없다는 입장이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr