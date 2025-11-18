사진=수안 SNS

그룹 퍼플키스 멤버 수안이 팀 해체 및 활동 종료 소감을 전했다.수안은 지난 17일 자신의 인스타그램에 "오늘을 끝으로 퍼플키스의 활동이 종료되었습니다. 그동안의 여정을 지켜봐 주신 여러분, 진심으로 감사드립니다"라며 고개를 숙였다.수안은 "뭐가 뭔지 제대로 모른 채 뛰어든 이 직업에서 가장 놀랐던 건 팬분들의 사랑이었다"며 "팬분들의 질문들 덕에 멋진 사람이 되어야겠다는 다짐들을 했다"고 말했다.이어 수안은 "수진이라는 본명보다 수안이라는 이름이 더 익숙해지는 동안, 부족한 저를 응원해 주신 모든 마음들을 소중히 간직하겠다"며 "혹여나 흔들리고 삐뚤어지려는 순간이 찾아온다면, 여러분의 마음을 꺼내어 다시 읽어보겠다"고 다짐했다.그러면서 수안은 "비록 퍼플키스라는 한 챕터는 마침표를 찍었지만, 앞으로의 두 번째, 세 번째 챕터도 잘 살아내며 언젠가 더 단단해진 모습으로 여러분 앞에 다시 설 수 있기를 간절히 기도한다"고 다시 만날 날을 기약했다.수안이 몸 담고 있던 퍼플키스(나고은, 도시, 이레, 유키, 채인, 수안)는 2021년 데뷔해 '마마무의 동생 그룹'으로 이름을 알렸다. 특히 수안은 허스키한 보이스에 뛰어난 가창력으로 해외 팝 가수라는 평가까지 받았을 정도로 실력파다.소속사 RBW는 지난 8월 "퍼플키스의 그룹 활동과 향후 계획에 대해 공식 입장을 전하려고 한다. 무엇보다 갑작스럽게 말씀을 전하게 돼 송구한 마음"이라며 11월, 돌연 퍼플키스의 활동 종료 소식을 알렸다.안녕하세요 퍼플키스 수안입니다.오늘을 끝으로 퍼플키스의 활동이 종료되었습니다.그동안의 여정을 지켜봐 주신 여러분, 진심으로 감사드립니다.뭐가 뭔지도 제대로 모른 채 뛰어든 이 직업에서가장 놀랐던 건 팬분들의 사랑이었습니다.플로리 여러분들이 해주신 수많은 말들 중“수안이는 언제 가장 행복해?”“어떤 말을 들을 때 가장 힘이 나?”“데뷔 때부터 어떤 순간이 가장 기억에 남았어?”“뭘 좋아해?”라는 질문을 해주시거나,“수안이 덕분에 내 인생이 행복해졌어. 버틸 수 있었어.”“수안이를 통해 자신감을 얻었고, 그런 당당한 네가 멋있어.”라는 말들을 들었을 땐 보다 멋진 사람이 되어야겠다는 다짐들을 했습니다.이렇게 끊임없이 저라는 사람을 알 수 있게 해주고, 때로는 저보다 저를 더 사랑해 주고, 오히려 제게 힘을 주고 행복을 되새겨 준 플로리들 덕분에 지난 시간들을 돌아볼 때 미소가 지어지는 날들을 걸어온 것 같습니다.때로는 한 발자국도 방 밖으로 나가기 힘들었던 암흑조차도예쁜 색깔로 따뜻한 온기로 채워 주셔서 감사합니다.제가 저를 믿지 못하던 순간에도 주저 없이 “최고”라고 말해 주셔서 감사합니다.제가 가장 행복했던 순간들에 함께해 주셔서 감사합니다.데뷔 쇼케이스 때 “어떤 아티스트가 되고 싶냐”는 질문에,저희 음악이 듣는 분들의 인생에 한 편의 OST처럼, BGM처럼 흘렀으면 좋겠다고 말씀드린 적이 있는데요.여러분이 저희의 주인공이 되어 주셔서 감사합니다.‘수진’이라는 이름보다 ‘수안’이라는 이름이 더 익숙해지는 동안,부족한 저를 응원해 주신 모든 마음들을 소중히 간직하겠습니다.혹여나 제가 흔들리고 삐뚤어지려는 순간이 찾아온다면,여러분의 마음을 꺼내어 다시 읽어보겠습니다.비록 ‘퍼플키스’라는 한 챕터는 마침표를 찍었지만,앞으로의 두 번째, 세 번째 챕터도 잘 살아내며 언젠가 더 단단해진 ‘수안’으로 여러분 앞에 다시 설 수 있기를 간절히 기도합니다.그때까지, 저도 매일 여러분의 안녕을 빌며 응원하겠습니다.그동안 세상에 보였던 우리의 목소리가,적어도 여러분께만큼은 쉽게 잊히지 않길 바라며,지금까지 퍼플키스 수안이었습니다. 감사합니다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr