그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 올데이 프로젝트의 신곡을 언급했다.정국은 18일 자신의 SNS에 올데이 프로젝트의 신곡을 캡처해 올리며 "미친 취저(취향 저격"라고 덧붙였다.올데이 프로젝트는 지난 17일 오후 6시 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'(원모어타임)을 공개했다. 지난 6월 데뷔 싱글 'FAMOUS'(페이머스) 이후 약 5개월 만의 컴백이다.'ONE MORE TIME'은 오는 12월 발매되는 올데이 프로젝트의 첫 EP의 더블 타이틀로, 섬세하게 구성된 멜로디 위로 멤버들의 보컬 톤과 속도감 있는 비트가 고조되며 자유롭고 에너제틱한 무드를 자아내는 곡이다. 스쳐 가는 감정과 시간을 솔직하게 담아낸 가사는 '현재를 같이 즐기자'라는 메시지를 던진다.올데이 프로젝트의 신곡 'ONE MORE TIME'은 각종 음원 사이트를 통해 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr