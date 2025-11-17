사진제공=MBC

'신인감독 김연경' 연출을 맡은 권락희 PD가 한일전 패배를 언급하며 "징크스가 생겼다"고 말했다.17일 서울 마포구 상암 MBC 2층 M라운지에서 예능 '신인감독 김연경' 기자 간담회가 열렸다. 이날 행사에는 프로그램의 연출을 맡은 이재우, 권락희, 최윤영 PD가 참석했다.권 PD는 "너무 많은 사랑을 주셔서 감사하다"라며 말문을 열었다. 그는 "김연경과 이 프로젝트 처음 시작하기로 했을 때 '(김연경에게) 절대 누가 되지 말아야겠다'는 생각이 있었다. 다행히 좋은 과정과 좋은 결과로 보답할 수 있어서 행복하다"고 말했다.촬영하며 힘들었던 순간이 있었냐는 질문에 권 PD는 "역전패당했던 한일전이 생각난다"고 답했다. 그는 "그때 실제로 현장 분위기도 많이 가라앉아있었다"라며 "그때 이후로 징크스가 생겨서 옷도 조심히 입고 말 하나하나도 조심히 했던 기억이 난다"고 회상했다.'신인감독 김연경' 마지막 회는 오는 23일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr