사진 = 장원영 인스타그램

아이브 장원영의 상큼한 비주얼이 눈길을 끈다.최근 장원영은 자신의 인스타그램에 다수의 이모지가 담긴 멘트와 사진을 게시했다.공개된 사진 속 장원영은 코끝에 케이크 크림을 묻힌 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 맑은 피부와 큰 눈, 도톰한 입술이 어우러지며 실제 인형 같은 비주얼을 자랑한다. 손끝에 묻은 생크림을 바라보는 장원영의 모습은 사랑스럽고도 도발적인 분위기를 동시에 풍긴다. 긴 생머리와 오프숄더 니트로 연출한 스타일이 고급스럽고 과즙미 가득한 메이크업이 시선을 사로잡는다.팬들은 "진짜 인형 아니야?", "이 미모 현실이야?", "너무 사랑스럽다", "케이크보다 달콤해", "한 컷 한 컷이 화보 수준" 등의 반응을 쏟아냈다.앞서 지난 12일 장원영이 국내 대표 부촌으로 꼽히는 한남동 유엔빌리지의 고급빌라를 지난 3월 137억원에 전액 현금으로 매수했다는 소식이 전해져 화제를 모았다.장원영은 다양한 활동으로 대중들의 사랑을 받고 있다. 2004년생으로 21세인 장원영은 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 보인다. 장원은은 올해에만 우리은행, Malto, 빙그레, 다이슨, 데싱디바, 배러, JIM BEAM, 뉴발란스 등 다양한 브랜드의 앰버서더로 활약하며 광고계를 장악하고 있다. 뷰티, 패션, 식품, 금융, 주류 등 다양한 브랜드 모델로 활동 중인 장원영은 모든 영역을 접수한 넘사벽 '광고 퀸' 행보로 대체 불가한 영향력을 아낌없이 발휘하고 있다.한편 장원영이 속한 아이브는 최근 미니 4집 'IVE SECRET'(아이브 시크릿) 활동을 성료했고 10월 31일부터 11월 2일까지 사흘간 서울 KSPO DOME에서 두 번째 월드투어 'IVE WORLD TOUR SHOW WHAT I AM'(아이브 월드 투어 쇼 왓 아이 엠)을 성료했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr