사진=현아SNS

가수 현아가 공연 중 실신한 후 하루 만에 근황을 공개했다.지난 11일 현아는 자신의 SNS에 "모두 감사합니다"는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속 현아는 무대 의상을 입은 채 다양한 포즈를 취하고 있다.앞서 현아는 지난 9일 마카오 아웃도어 퍼포먼스 베뉴에서 열린 '워터밤 2025 마카오' 공연 중 'Bubble Pop!(버블 팝!)'을 부르다 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다.의식을 회복한 뒤 현아는 SNS를 통해 "좋은 모습 보여드리고 싶었는데 프로답지 못했던 것 같아 너무 미안하다. 사실 그 순간의 기억이 나지 않는다"라며 "마카오 팬분들이 멀리서 찾아와 주셨는데 실망시켜 드린 것 같아 죄송하다. 앞으로 체력을 더 키우고 꾸준히 노력하겠다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr