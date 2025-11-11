MBC 아나운서 출신 방송인 김대호가 이상형 하지원과 또 핑프빛 기류를 형성했다.
11일 유튜브 채널 '흙심인대호'에는 '27화 예고. 김대호의 마음을 들었다↑ 놨다↓ 하는 마성의 그녀 하지원 등장'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 김대호는 목발을 짚고 등장해 눈길을 끌었다. 그는 "설렌다기보다도 긴장된다"면서 "사람이 되게 겸손하고, 순수하다"고 말했다.
김대호의 휴대폰에서는 "대호야"라는 다정한 여성의 목소리가 들렸고, 그는 "네 누나"라고 답하며 함박웃음을 지었다. 하지원의 등장에 김대호는 "누나가 이런 거 좋아하니까"라며 숨겨둔 꽃다발에 선물하며 로맨틱한 분위기를 이끌었다. 하지원은 "너무 예쁘다"며 미소를 보였다.
하지원은 김대호에 대해 "되게 진솔하고, 궁합이 잘 맞는다"고 이야기했다. 그를 향해 "귀여워""라고 말하자, 김대호는 "원래 평소에도 이렇다"며 너스레를 떨었다.
김대호의 얼굴에 직접 선크림을 발라주며 알콩달콩한 분위기를 자아내던 하지원은 "행복하다. 너무 좋다"며 만족감을 내비쳤다.
그러나 곧 김대호는 "마음에 안 들어요?"라고 물었고, 하지원은 "최악이야. 최악"이라는 차가운 말을 들었다. 결국 김대호는 "쉽지 않구나. 누나, 그만해요"라고 말해 궁금증을 자극했다. 앞서 김대호는 한 방송에서 하지원을 이상형으로 꼽은 바 있다. 그는 "하지원 씨를 보고 정말 미인이라고 생각했다. 함께 여행 방송을 하며 연락 주고받는 중"이라고 밝혔다.
'여자 친구'로서의 가능성을 묻자 김대호는 "그 정도까진 아니다. 아직 잘 알지 못한다. 다만 외적으로도 내면적으로도 아름다운 분"이라며 진심을 드러냈다.
MBC 아나운서 출신인 김대호는 '나 혼자 산다'에서 서울대 출신 여배우 옥자연과 썸 기류를 형성한 바 있다. 그는 MBC 퇴사 후 출연료가 100배 오른 것으로 알려졌다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
