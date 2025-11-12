'신발 벗고 돌싱포맨' 폴킴이 5만원도 아내 허락을 받고 쓴다고 고백했다.
11일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 개그맨 홍현희X제이쓴 부부, 신기루, 가수 폴킴이 출연했다.
이날 폴킴은 9년 연애 후 부부가 된 비연예인 아내와의 결혼생활에 대해 이야기했다. 그는 "저는 결혼식을 안 했다. 주변을 보니까 결혼 준비가 보통 일이 아니더라. 약식도 안 하고, 대신 아내가 원하는 유럽 여행을 했다"고 밝혔다. 결혼 2년 차인 폴킴은 5만원 이상 지출 시 아내에게 허락을 받는 '5만원 컨펌제'를 하고 있다고 털어놨다. 김준호는 "내 돈을 내 마음대로 못 쓴다고?"라며 경악했다.
"통장은 각자 쓰지만 완전 오픈된 상태"라고 밝힌 폴킴은 "주변 사람들을 위해 쓰는 건 상관없고, 나를 위해 사는 건 허락이 필요하더라"고 털어놨다.
그러면서 "일 끝나고 밤에 SNS 광고 뜨면 폭풍 쇼핑하는 스타일인데, '필요한 거 마음대로 사'라고 하더니, 나중에 '이건 왜 말 안 하고 샀어?'가 시작되더라. 헤어쌤 신발이 너무 취향이라 너무 사고 싶다고 했더니, 있는 신발 하나 버리고 사라고 하더라"며 아내가 과소비를 막고 있다고 설명했다. 또 폴킴은 대표곡 '너를 만나'에 대해 "아내가 지분을 주장하며 저작권의 반을 달라고 하더라"고 밝혔다. 아내와 9년 연애 중 '모든 날 모든 순간'과 '너를 만나'가 탄생했고, 두 곡이 히트한 것. 아내는 "너는 나를 만나서 잘 된 거"라는 주장이다.
탁재훈은 "보통 이혼 조정할 때 얘기하는 거 아니냐"며 의아해했고, 이상민은 "아내 의견이 맞다. 공로가 분명하다"면서 지분 50% 나눠주라고 조언했다.
폴킴은 "아내 앞에서 의견을 안 낸다. 경험으로 터득했는데, 아내 앞에서 가능한 말은 '네'랑 '조금만 이따가 해도 돼요?'더라"고 토로해 안타까움을 자아냈다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
11일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 개그맨 홍현희X제이쓴 부부, 신기루, 가수 폴킴이 출연했다.
이날 폴킴은 9년 연애 후 부부가 된 비연예인 아내와의 결혼생활에 대해 이야기했다. 그는 "저는 결혼식을 안 했다. 주변을 보니까 결혼 준비가 보통 일이 아니더라. 약식도 안 하고, 대신 아내가 원하는 유럽 여행을 했다"고 밝혔다. 결혼 2년 차인 폴킴은 5만원 이상 지출 시 아내에게 허락을 받는 '5만원 컨펌제'를 하고 있다고 털어놨다. 김준호는 "내 돈을 내 마음대로 못 쓴다고?"라며 경악했다.
"통장은 각자 쓰지만 완전 오픈된 상태"라고 밝힌 폴킴은 "주변 사람들을 위해 쓰는 건 상관없고, 나를 위해 사는 건 허락이 필요하더라"고 털어놨다.
그러면서 "일 끝나고 밤에 SNS 광고 뜨면 폭풍 쇼핑하는 스타일인데, '필요한 거 마음대로 사'라고 하더니, 나중에 '이건 왜 말 안 하고 샀어?'가 시작되더라. 헤어쌤 신발이 너무 취향이라 너무 사고 싶다고 했더니, 있는 신발 하나 버리고 사라고 하더라"며 아내가 과소비를 막고 있다고 설명했다. 또 폴킴은 대표곡 '너를 만나'에 대해 "아내가 지분을 주장하며 저작권의 반을 달라고 하더라"고 밝혔다. 아내와 9년 연애 중 '모든 날 모든 순간'과 '너를 만나'가 탄생했고, 두 곡이 히트한 것. 아내는 "너는 나를 만나서 잘 된 거"라는 주장이다.
탁재훈은 "보통 이혼 조정할 때 얘기하는 거 아니냐"며 의아해했고, 이상민은 "아내 의견이 맞다. 공로가 분명하다"면서 지분 50% 나눠주라고 조언했다.
폴킴은 "아내 앞에서 의견을 안 낸다. 경험으로 터득했는데, 아내 앞에서 가능한 말은 '네'랑 '조금만 이따가 해도 돼요?'더라"고 토로해 안타까움을 자아냈다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT