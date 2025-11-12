사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

'신발 벗고 돌싱포맨' 폴킴이 5만원도 아내 허락을 받고 쓴다고 고백했다.11일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'(이하 '돌싱포맨')에는 개그맨 홍현희X제이쓴 부부, 신기루, 가수 폴킴이 출연했다.이날 폴킴은 9년 연애 후 부부가 된 비연예인 아내와의 결혼생활에 대해 이야기했다. 그는 "저는 결혼식을 안 했다. 주변을 보니까 결혼 준비가 보통 일이 아니더라. 약식도 안 하고, 대신 아내가 원하는 유럽 여행을 했다"고 밝혔다.결혼 2년 차인 폴킴은 5만원 이상 지출 시 아내에게 허락을 받는 '5만원 컨펌제'를 하고 있다고 털어놨다. 김준호는 "내 돈을 내 마음대로 못 쓴다고?"라며 경악했다."통장은 각자 쓰지만 완전 오픈된 상태"라고 밝힌 폴킴은 "주변 사람들을 위해 쓰는 건 상관없고, 나를 위해 사는 건 허락이 필요하더라"고 털어놨다.그러면서 "일 끝나고 밤에 SNS 광고 뜨면 폭풍 쇼핑하는 스타일인데, '필요한 거 마음대로 사'라고 하더니, 나중에 '이건 왜 말 안 하고 샀어?'가 시작되더라. 헤어쌤 신발이 너무 취향이라 너무 사고 싶다고 했더니, 있는 신발 하나 버리고 사라고 하더라"며 아내가 과소비를 막고 있다고 설명했다.또 폴킴은 대표곡 '너를 만나'에 대해 "아내가 지분을 주장하며 저작권의 반을 달라고 하더라"고 밝혔다. 아내와 9년 연애 중 '모든 날 모든 순간'과 '너를 만나'가 탄생했고, 두 곡이 히트한 것. 아내는 "너는 나를 만나서 잘 된 거"라는 주장이다.탁재훈은 "보통 이혼 조정할 때 얘기하는 거 아니냐"며 의아해했고, 이상민은 "아내 의견이 맞다. 공로가 분명하다"면서 지분 50% 나눠주라고 조언했다.폴킴은 "아내 앞에서 의견을 안 낸다. 경험으로 터득했는데, 아내 앞에서 가능한 말은 '네'랑 '조금만 이따가 해도 돼요?'더라"고 토로해 안타까움을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr