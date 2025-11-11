사진 = SBS '우리들의 발라드' 캡처

이예지, 홍승민의 무대가 모두의 감탄을 자아낸 가운데 3라운드에서 승리하며 세미 파이널에 진출했다.11일 밤 9시 방송된 SBS '우리들의 발라드'에서는 3라운드 듀엣 경연이 펼쳐진 가운데 이예지와 홍승민의 역대급 무대가 그려졌다.이날 방송에서 '한국인이 사랑한 발라드 TOP 100'을 주제로 3라운드 듀엣 경연이 펼쳐졌다. 듀엣 상대로 맞붙은 이예지, 홍승민 팀과 최혜나, 민수현 팀은 각각 변진섭과 이승철의 노래를 선곡해 뜨거운 대결을 벌였다.먼저 최혜나와 민수현은 이승철의 '안녕이라고 말하지마'를 선곡했다. 두 참가자는 무대에 두 대의 피아노를 준비해 이승철과는 전혀 다른 느낌으로 곡을 편곡, 따뜻하고 감성적인 톤을 맞춰 귀를 사로잡았다. 무대 후 심사위원 정재형은 "노래를 정말 잘한다"며 "두 분이 노래 톤까지 맞춘 느낌이다"고 했다. 이어 "피아노 두 대로 잘 어울릴까 싶었는데 너무 좋았다"고 호평했다. 박경림 역시 "이승철 씨는 포효하듯 부르셨는데 두 사람은 이별 노래인데 따뜻했다"며 감성을 칭찬했다. 다만 강대성은 "난 편곡에 있어서 원곡의 매력을 어느 정도 가져갈 것인가를 중점으로 둔다"며 "원곡이 함흥냉면이라면 두 사람의 무대는 평양냉면 같았고 너무 아름답고 선율도 좋았지만 한편의 아쉬움도 있다"고 기호의 차이를 언급했다.이어 변진섭의 '너에게로 또 다시'를 선곡한 이예지와 홍승민이 무대에 올랐다. 이예지와 홍승민은 2라운드 탈락 후 탑백귀의 투표로 추가 합격한 참가자로 전현무가 "두 분을 앞으로 못 보는 줄 알고 얼마나 걱정했는지 모른다"며 당시 심정을 묻자 이예지는 "2라운드 무대를 눈물로 마무리 지어서 후회가 됐는데 다시 한 번 기회를 얻어서 독기가 올랐다"며 "완전 지옥불에서 올라온 기분"이라고 심경을 전하며 '벼랑 끝'에서 살아 돌아온 만큼 칼을 간 무대를 예고했다.극과 극 보컬인 두 사람은 이예지가 홍승민을 지목하며 팀을 결성했으며 무대에 앞서 "모 아니면 도가 될 무대"라고 말해 기대와 우려를 동시에 샀다. 크러쉬는 "살짝 걱정이 된다"면서도 무대를 지켜봤으나 이예지가 첫 소절을 시작하자마자 감탄이 쏟아졌다. 크러쉬는 "소름 돋았다"며 노래에 빠졌고 무대가 끝나자 정승환은 "진짜 잘한다"면서 놀라움을 감추지 못했다. 박경림은 "둘이 사연이 있어서 그런지 이를 갈았다는 느낌을 받았다"며 "두 분의 음색이 잘 묻어나더라"며 호평했다. 정재형은 두 사람의 가능성을 높이 사며 "고음을 내면서도 저음의 매력을 가지고 있는 게 너무 좋다"며 "계속 발전하고 있는데 그 끝이 어디인지 궁금하다"고 극찬했다.위기를 맞았던 이예지와 홍승민은 극과 극 음색의 절묘한 조화가 빛난 이 무대를 통해 심사위원들에게 총 104표를 받으며 최혜나-민수현 팀을 꺾고 세미 파이널에 직행했다. 이예지는 "도박적인 무대라는 생각으로 걱정했는데 많은 분들이 좋다고 말씀주셔서 뿌듯하다"고 소감을 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr