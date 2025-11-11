사진=텐아시아DB

사진제공=MBN

아나운서 도경완과 결혼한 가수 장윤정이 '언포게터블 듀엣'에서 눈물을 흘린다.오는 12일 방송되는 MBN 리얼리티 뮤직쇼 '언포게터블 듀엣'에서는 직장암 4기 판정을 받은 무명가수와 중증 치매를 겪고 있는 남편의 사연이 공개돼 눈물샘을 폭발시킨다.환갑이라는 이른 나이에 치매를 진단받아 10년째 중증 치매 환자로 투병 중인 남편은 자신의 눈, 코, 입을 말하는 중에도 코를 가리키며 "신발"이라고 답해 아내를 먹먹하게 만든다. 남편은 아내가 항암 치료를 받을 때조차 고통을 이해하지 못하고 놀이로 착각했다고.안타까운 사연에 장윤정, 조혜련, 손태진, 효정은 눈물을 터뜨리고 만다. 장윤정은 "저걸 어떻게 버티셨다는 거예요"라며 한동안 말을 잇지 못하고, 조혜련은 "영화보다도 더 마음 아픈 이야기다"라며 오열한다.이어 부부의 듀엣 무대를 본 장윤정은 "역대 최고로 노래 잘하셨다. 남편분 음정이 너무 정확하다"라며 역경을 딛고 만들어진 무대에 극찬한다. 부부를 위한 메모리 싱어로는 가수 박정현이 출격한다. 박정현이 부부를 위해 '이젠 그랬으면 좋겠네'를 부르자 아내는 "나를 위한 위로의 노래는 처음이다"라며 눈물을 쏟는다.'언포게터블 듀엣'은 12일 오후 10시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr