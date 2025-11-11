사진=tvN

지난해 8월 딸을 품에 안고 올해 9월 비연예인과 결혼식을 올린 이유영이 1등 로펌 후계자 오정인 역으로 강렬한 오라(Aura)를 발산한다. 포털 사이트에 기재된 그의 신체 프로필은 168cm 48kg이다.12월 6일(토) 밤 9시 10분 첫 방송될 tvN 새 토·일 드라마 '프로보노'는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌 휴먼 법정물 드라마.극 중 이유영이 맡은 오정인 캐릭터는 1등 로펌 오앤파트너스의 신임 대표다. 법조계의 제왕으로 불렸던 오앤파트너스 설립자 아버지의 밑에서 평생 치열한 시험 끝에 당당히 왕좌를 차지한 만큼 로펌에 대한 강한 애착과 소유욕을 가지고 있다.오정인은 신임 대표가 된 직후부터 아버지의 그늘에서 벗어나 완벽히 독립적인 '오정인의 오앤파트너스'를 세우기 위해 변화를 주도하기 시작한다. 과연 오앤파트너스에 새 시대를 열려는 개혁가 오정인의 시도가 통할 수 있을지 관심이 집중된다.공개된 사진 속에는 존재만으로도 사방을 압도하는 신임 대표 오정인의 카리스마가 담겨 시선을 사로잡는다. 아버지가 내린 시험을 통과하고 오앤파트너스에 당당히 '대표 오정인'이라는 깃발을 꽂은 오정인에게서는 여유로운 자태와 우아한 기품이 느껴진다.그런가 하면 법원 안에 등장한 오정인의 주변에는 날카로운 긴장감이 흐르고 있어 어느 곳에서도 쉽게 꺾이지 않는 오정인의 기세를 짐작하게 한다. 오랜 시간 후계자 수업받으며 권력의 흐름과 판도를 읽는 법을 익힌 오정인이 어떤 방식으로 홀로서기를 완성해낼지 이목이 쏠린다.이러한 오정인의 치열한 사투를 표현할 이유영의 열연에도 궁금증이 커지고 있다. 사극과 스릴러, 판타지와 로맨틱 코미디를 넘나들며 독특한 인상을 남겨온 이유영은 발랄한 미소 뒤에 강렬한 야망을 숨기고 있는 오정인 캐릭터의 다채로운 면면을 세밀하게 그려내며 시청자들의 몰입감을 더할 예정이다.로펌의 제왕을 꿈꾸는 이유영의 야망 실현기는 다음 달월 6일(토) 밤 9시 10분 첫 방송 되는 '프로보노'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr