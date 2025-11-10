소주연, 변호사 됐다…로스쿨 수석 졸업 후 대형 로펌 공익팀 근무 ('프로보노')

사진제공=tvN

소주연이 '덕업일치' 공익 변호사로 분한다.오는 12월 6일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '프로보노'가 법전만 보면 행복 수치가 급상승하는 박기쁨(소주연 분)의 덕후 라이프를 예고한다.‘프로보노’는 출세에 목맨 속물 판사가 본의 아니게 공익변호사가 되어 초대형 로펌 구석방, 매출 제로 공익팀에 갇히면서 벌어지는 좌충우돌 휴먼 법정물. 배우 정경호에 이어 소주연이 법덕후 변호사 박기쁨 역을 맡아 기대를 모으고 있다.극 중 박기쁨은 한 번 꽂히면 덕질하듯 깊이 빠져드는 성격을 가진 공익변호사다. 어렸을 적부터 소설, 뮤지컬, 만화, 애니메이션 등 다양한 분야의 덕질을 즐겨온 박기쁨은 우연히 들은 교양 수업에서 헌법 조문에 매료돼 법률 덕후의 길에 들어서게 된다.헌법 조항들을 예쁜 노트에 필사하며 ‘법꾸(법전 꾸미기의 줄임말)’를 즐기는 것은 물론 도서관을 찾아 다양한 법전을 읽고 섭렵하는 것이 삶의 낙으로 살아가고 있다. 이러한 덕심에 힘입어 로스쿨을 수석 졸업, 공익을 위해 무료 변호를 진행하는 프로보노 팀 변호사로 활약하며 진정한 덕업일치를 이뤄낸다.공개된 사진에는 직업 만족도 100%를 자랑하는 공익변호사 박기쁨의 일상이 고스란히 담겨 있다. 법정에서 사건에 몰입해 의뢰인을 변론하는 박기쁨의 반짝이는 눈빛이 법률 덕후의 뜨거운 팬심을 짐작하게 한다.사건에 몰두한 박기쁨의 얼굴에는 생기가 감돌아 시선을 사로잡는다. 남들에겐 그저 일에 불과하지만 박기쁨에게는 법률과 함께 하는 모든 순간이 그 자체만으로도 행복하고 즐거운 힐링 타임인 것. 이에 실생활에서도 끊임없이 덕질을 이어가고 있는 박기쁨이 법정에서 보여줄 덕후 파워가 궁금해진다.‘프로보노’는 다음달 6일 오후 9시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr