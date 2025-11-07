사진=MBC 예능 '구해줘! 홈즈'

개그맨 양세형이 소형선박조종사 자격증을 보유하고 있다고 밝혀 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.지난 6일 방송된 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서는 김숙, 하재숙, 김똘똘이 전남 여수 어촌마을 매물을 찾는 모습이 전파를 탔다. 이날 방송에서는 프로그램 최초로 어선 매물이 등장했다.스튜디오에서 이를 지켜보던 양세찬은 형 양세형에게 "형 운전할 수 있지?"라고 물었다. 이에 양세형은 "소형 선박 자격증이 있다. 250톤까지 운전할 수 있다"고 답했다. 뜻밖의 발언에 출연진들은 놀라움을 감추지 못했다.양세형은 "언젠가 필요할 것 같아서 땄다. 웬만한 배는 다 운전할 수 있다"고 설명했다. 이에 주우재는 "250톤이면 여객선 급이다. 한눈에 안 들어올 정도로 큰 배"라며 의심을 표했다. 박나래 역시 "25톤이겠지"라며 믿지 못했다.양세찬은 "이게 형이 가방끈이 짧아서 그렇다. 대학만 나왔어도 다 믿었을 거다"고 대신 해명했다. 양세형은 "배 자격증 딴 사람들이 필기시험 추가로 봐서 따는 자격증"이라고 덧붙였다.그러나 박나래가 "그 자격증 찍어서 보여달라"고 하자, 양세형은 잠시 머뭇거리며 "소형선박조종사 자격증이다"라고 다시 설명했다. 이후 제작진이 해당 자격증의 실제 운항 가능 범위를 확인하자, 최대 25톤까지 운전 가능하다는 사실이 드러났다.양세형은 검색 결과를 보고 "25톤이 맞는 것 같다"고 인정하며 웃었다. 장동민은 "우리 세형이가 대학 나왔어봐!"라며 대신 분통을 터뜨렸고, 주우재는 "그래도 매물은 운항할 수 있는 거 아니냐. 양세형 잘났다"고 너스레를 떨었다.결국 양세형의 250톤 발언은 해프닝으로 마무리됐고, 스튜디오는 폭소로 가득 찼다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr