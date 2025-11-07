/사진= 한가인 유튜브

배우 한가인이 아이돌 메이크업으로 완벽하게 변신했다.6일 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는 '44세 아이 둘 엄마 한가인이 아이돌 메이크업을 받는다면? (with 아이브 헤메쌤)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 한가인은 "드디어 여러분이 기다리던 아이돌 메이크업을 해봤어요. 그것도 아이브 담당 선생님들께 직접 받았습니다. 제 나이에 이런 메이크업을 하게 될 줄 몰랐어요. 어떠신가요?"라며 웃었다.평소 자연스럽고 단정한 배우 스타일에서 벗어나, 이번엔 아이브와 트와이스 나연 등 아이돌들을 담당하는 전문가들의 손길을 받아 화려하고 세련된 아이돌 룩으로 변신했다.짙은 음영 메이크업과 독특한 헤어스타일까지 완벽히 소화한 한가인은 "너무 즐거웠고, 제 안에 이런 모습이 있는 줄 몰랐어요. 머리 색만 바꿨는데 자유로워진 느낌이에요. 지금은 누구랑 싸워도 질 것 같지 않아요"라며 소감을 전했다.다만, 한가인은 최신 유행 챌린지인 '이라이라 챌린지'에 도전해 보라는 말에 질색하며 "그건 불가능을 하라는 것과 같다"며 "생각만 해도 막 와아악"이라며 몸서리쳐 웃음을 자아냈다.그럼에도 제작진은 하루 뒤 한가인의 아이돌 챌린지를 공개하겠다고 밝혀 어떤 영상이 나왔을지 기대하게 만들었다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr