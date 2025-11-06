사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에 사상 최초로 메기녀가 등장한다.6일 방송되는 ENA, SBS Plus의 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 솔로민박의 판도를 흔들어놓을 메기녀 백합이 출격하는 모습이 담긴다.솔로민박에서의 2일 차 아침, 남녀 출연자가 옹기종기 모여 대화에 물꼬를 트고 있을 때, 솔로민박 입구에는 승합차 한 대가 나타난다. 낯선 인기척에 MC 데프콘은 "누가 오나요?"라며 궁금해하고, 경리 역시 "우리에게도 메기녀가?"라며 새로운 인물의 등장에 대한 기대감을 드러낸다.잠시 후, 승합차 운전석에서는 한 여성이 내린다. 그는 우아함의 상징인 백합 꽃다발을 손에 쥔 뒤 "밥은 먹을 수 있겠죠?", "한 블록만 가면 되는 거죠?"라며 제작진에게 말을 건다. 누가 봐도 테토녀 아우라를 풍기며 등장한 백합은 모두가 모여 있는 곳으로 성큼성큼 걸어간다.이를 본 24기 영수와 18기 영철은 "왔다"라며 자리에서 벌떡 일어난다. 이후 반갑게 인사를 나눈 남녀 출연자들은 백합에게 뜨거운 눈빛을 보내는데, 백합의 쾌녀 면모를 확인한 경리는 "시원시원해 보인다"며 응원한다. 데프콘은 "라이벌이 될 거 같다"고 솔로민박의 로맨스 판도를 예측한다. 솔로남들 역시 "기대 이상이었다!"라며 백합의 등장에 설레어 한다.'나솔사계'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr