/ 사진=바로엔터테인먼트 제공

배우 진구가 JTBC 새 드라마 ‘신입사원 강회장’에 출연을 확정했다.JTBC 새 드라마 ‘신입사원 강회장’(크리에이터 김순옥, 극본 현지민, 연출 고혜진, 제작 SLL, 코퍼스코리아, 원작 산경)은 사업의 신(神)이라 불리는 굴지의 대기업 최성그룹의 회장 강용호(손현주 분)가 사고로 원치 않는 2회차 인생을 살게 되는 리마인드 라이프 스토리를 담은 드라마다.극중 진구는 강용호 회장의 쌍둥이 아들 강재성 역으로 열연할 예정이다. 강재성은 쌍둥이 남매 중 동생으로 넘치는 욕심에 비해 한없이 조그만 그릇을 가진 인물이자, 집안에서는 아버지에게 눌리고 누나에게 치이느라 자격지심만 가득한 소인배. 하지만 최성그룹을 향한 열망은 가득하기에 아버지와 누나를 누르고 회장이 될 수 있을지, 진구를 만나 탐욕에 날개를 펼칠 강재성의 활약에 기대가 쏠리고 있다.진구는 드라마 ‘우월한 하루’, ‘사막의 왕’, ‘감사합니다’ 등 출연하는 작품마다 명품 열연으로 시청자를 빠져들게 있다. 특히, 내일(7일) 첫 방송을 앞두고 있는 MBC 새 금토드라마 ‘이강에는 달이 흐른다’에서 무소불위의 권력자, 김한철 역을 맡아 특유의 노련하고 능숙한 열연을 펼칠 예정이다.한편, JTBC 새 드라마 ‘신입사원 강회장’은 오는 2026년 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr