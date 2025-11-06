이승기/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 = 빅플래닛메이드엔터

전작 '정리' 이후 6개월 만에 돌아온 이승기가 디지털 싱글 트랙리스트를 공개했다.이승기의 소속사 빅플래닛메이드엔터는 5일 오후 공식 채널을 통해 18일 발매되는 이승기의 새로운 디지털 싱글 '너의 곁에 내가'의 트랙리스트를 공개했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 디지털 싱글에는 타이틀곡 '너의 곁에 내가'와 'Goodbye(굿바이)' 두 곡이 수록된다.타이틀곡인 '너의 곁에 내가'는 파워풀한 밴드 사운드와 이승기의 폭발적인 보컬이 어우러진 록 사운드 기반의 곡이며, 'Goodbye'는 서정적인 기타 선율 위로 섬세한 감정선을 담아낸 발라드 곡이다. 이승기는 지난 5월 발표한 디지털 싱글 '정리'에 이어 '너의 곁에 내가'와 'Goodbye'에도 직접 작사, 작곡에 참여하며 진정성을 더했다.폭발적인 가창력과 섬세한 감성을 오가는 보컬리스트로서도 꾸준히 사랑받아온 이승기가 새롭게 선보이는 디지털 싱글 '너의 곁에 내가'로 어떻게 리스너들의 마음을 사로잡을지 관심이 집중된다.이승기는 현재 JTBC '싱어게인4'의 MC로 활약 중이며, 음악과 예능을 넘나드는 만능 엔터테이너로서 행보를 이어가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr