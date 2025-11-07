사진=텐아시아DB

2018년 곽지영과 결혼한 모델 겸 배우 김원중이 넷플릭스(Netflix) 일일 예능 '옷장전쟁' 시즌2를 통해 예능 MC 도전에 합격점을 받았다.지난 20일부터 공개된 넷플릭스 예능 '옷장전쟁' 시즌2(이하 '옷장전쟁2')에서 김원중은 예능 MC로서 대한민국 대표 모델다운 패셔너블한 감각과 함께 진행을 맡은 김나영 못지않은 발굴의 예능 감각을 선보이며 시선을 끌었다.각기 다른 감각을 지닌 두 패션 전문가가 셀럽들의 옷장을 탈탈 털어 '감다살' 스타일링에 도전하는 의뢰인 옷장 맞춤 꾸미기 대결 '옷장전쟁2'는 김원중이 지난 시즌 정재형에 이어 새 MC로 출격하며 인기를 끌고 있다.셀럽의 프라이빗한 옷장 공개와 더불어 실생활에 유용한 패션 팁, 특히 2 MC의 실제 소장 아이템을 필살기로 사용해 스타일링 대결에 나설 정도로 과몰입된 김원중과 김나영, 일명 '패션 김남매 케미'는 이번 예능의 관람 포인트 중 하나다.김원중은 '옷장전쟁2'에서 의뢰인의 인스타그램을 샅샅이 뒤져 직접 스타일링 PPT까지 제작할 정도로 스타일링 대결에 진심으로 임하고 있다. 패션모델이자 브랜드 디자이너, 패션 사업가로서 업을 가졌을 만큼 옷과 패션에 진심인 그는 예능과 다큐멘터리를 오가며 대결 결과와 의뢰인의 만족도에 일희일비하는 모습으로 유쾌한 웃음을 자아내고 있다.김워중은 지난달 마이큐와 재혼한 김나영에게 출사표를 던진 내향형 '새내기 MC'로 자리매김하면서도, 상황에 맞는 센스 있는 멘트와 승부욕 강한 '기관차' 면모를 보여줬다. 새로운 '감다살' 예능 유망주로서 매력을 유감없이 발휘한 셈이다.패션계의 스타일 아이콘인 김원중은 아시아 모델 최초로 프라다 쇼에 입성할 만큼 글로벌 인기를 구사하고 있는 톱모델이자 패셔니스타다. 특히 지난해 드라마 '대도시의 사랑법' 마지막 에피소드의 주인공인 어딘지 비밀스럽고 위험해 보이는 매력적인 남자, '하비비' 캐릭터를 완벽하게 소화하며 배우로서 새로운 가능성을 보여줬다.'옷장전쟁2'는 매주 월요일 오후 5시에 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr