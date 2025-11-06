/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

방송인 전현무가 러닝을 결심한 이유를 밝혔다.오는 7일 방송되는 MBC ‘나 혼자 산다’(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 러닝계에 새 지평을 열 ‘무라토너’ 전현무의 모습이 공개된다.전현무가 “이제 러닝은 기안84가 아니라 무무로 통합니다. 오늘부터 ‘무라토너’입니다.”라며 러닝 열풍에 뛰어든다. 기안84를 시작으로 많은 무지개 회원들도 러닝을 즐기고 있는 가운데, 긴 고민 끝에 전현무도 드디어 결심을 한 것. 그는 기안84의 ‘이 모습’을 보고 러닝을 결심하게 됐다고 진짜 이유를 공개한다전현무는 “기안84의 러닝이 처절한 러닝이라면, 저는 ‘웰니스 러닝’을 추구합니다.”라며 러닝을 잘 모르는 사람들도 편안하게 체력을 끌어올릴 수 있는 러닝으로 트렌드를 이끌겠다는 각오를 드러낸다.러닝을 시작하기 전 핫한 러닝 용품샵에 방문한 전현무는 “나 빼고 다 뛰더라. 태어나서 제일 많이 뛰어 본 게 3km예요.”라고 고백하며 장비 쇼핑에 나선다. 그는 “힙한 거 있어요?”, “요즘 나온 거예요?”라며 최고의 ‘장비빨’을 보여줄 예정이다.전현무는 신상 러닝화부터 러닝복, 러닝 조끼, 러닝 양말까지 모두 풀 장착하고 자신감을 끌어올린다고. 복장만큼은 ‘풀코스 러너’가 된 ‘무라토너’ 전현무는 “새벽에 혼자 뛰는 사람 이해가 안 가.”라며 추위를 뚫고 러닝의 첫 스타트를 끊을 장소로 향한다.오는 7일 밤 11시 10분, ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr