사진=유튜브 채널 '나래식' 캡처

배우 한혜진이 남편인 축구선수 기성용과의 결혼을 회상했다.지난 5일 유튜브 채널 '나래식'에는 '김희선X한혜진X진서연 | "남편 스물 다섯에 결혼했어요" "(혜진이) 되게 나빴다!" | 유부 토크, 결혼 조언, 중앙대 박병은, 즉석 소개팅' 편이 공개됐다.이날 방송에서 박나래가 "결혼 타이밍이 언제냐"고 묻자 진서연은 "이 사람이 결혼할 사람이라는 걸 딱 알긴 한다"고 말했다. 그러자 한혜진은 "남편이 스물다섯에 결혼했다"고 밝혔고, 김희선은 "너 나빴다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.한혜진은 "지금 생각하면 너무 미안하다"고 털어놨다. 이어 "의젓하고 마인드가 성숙하고 자기 일에 프로페셔널했다. 나이는 어리지만 한 가정을 이끌 만한 든든함이 느껴져서 저도 연애 6개월 만에 금방 결혼하게 됐다"고 설명했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr