'나는 SOLO' 최초 혼전 임신의 주인공이 28기 정숙으로 밝혀졌다.지난 5일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 슈퍼 데이트권으로 대격변이 일어난 솔로나라 28번지의 러브라인이 공개됐다.솔로나라 28번지 5일 차 아침, 광수는 손수 팬케이크를 만들어 정희에게 대령했다. 영철은 영자에게 미리 챙겨온 혈액순환 개선제와 팩을 선물했다. 하지만 영자는 "제가 음악을 하지 않았다면 (호감도가) 안 올라가지 않았을까?"라며 의심을 보였다. 영식은 순자에게 1:1 대화를 신청한 뒤, "내가 체력이 엄청 좋다. 워터파크에서 날아다녀", "순자를 사랑한다면 네 아이도 사랑하지 않을까?"라고 어필했다. 그러나 순자는 "막상 닥치면 아닐 수도 있다"고 반응했다.점심이 되자 슈퍼 데이트권 미션이 시작됐다. 5톤의 감자 중 71kg을 맞춰 포대에 담는 감자 더미 미션에서는 제작진의 의도를 꿰뚫은 영수가 1등을 차지했다. 이어 감자를 주제로 한 백일장 미션에서는 영식, 현숙이 1등을 했고, '나는 솔로' 공식 체조를 따라 하는 미션에서는 정숙이 무서운 암기력으로 슈퍼 데이트권을 따냈다.직후 영수는 현숙에게 가서 "오늘 정숙에게 슈퍼 데이트권을 써서 마음을 정리한 뒤 너에게 올게. 서로 간의 오해를 풀고 싶다"며 양해를 구했다. 그러나 현숙은 "내가 호구가 된 느낌을 지울 수 없다"며 분통을 터뜨렸다. 이후 곧장 정희에게 가서 "영수가 정숙에게 슈퍼 데이트권을 쓴다고 했다"고 털어놨다. 정희는 "그렇게 애매하게 행동하는 사람한테 왜 마음을 계속 주냐?"며 일침을 날렸다.직후 제작진과의 인터뷰에서 정숙은 "도저히 쓸 사람이 없었다"고 밝혔고, 영수는 "혼란스럽다. 현숙님은 저한테 화내시고, 정숙님은 그 귀한 슈퍼 데이트권을 저한테 쓰겠다고 하시니"라며 괴로워했다. 그런 뒤 그는 현숙에게 가서 "정숙이 나한테 슈퍼 데이트권을 썼다"고 알렸다. 현숙은 "난 이걸 원했어"라며 슈퍼 데이트를 통해 혼돈의 삼각 러브라인을 정리하고 싶다는 뜻을 내비쳤다.잠시 후 정숙은 슈퍼 데이트를 나가기 전 영수에게 "오늘 슈퍼 데이트권은 술을 마시고 싶은데 같이 마실 사람이 없어서 오빠에게 쓴 것"이라고 명확히 선을 그었다. 이어진 예고편에서는 영수가 "4일 차가 되면 너한테 달려가려고 했어", "난 항상 1순위가 너였어"라고 정숙에게 어필하는 모습이 담겼다."만인의 꿩 대신 닭"이라는 순자의 말에 상철이 "선 넘지 말라고"라며 경고하는 현장이 포착됐다. 또한 최종 선택의 날, 영수가 "오로지 그녀를 위해 직진하겠다"고 선포해 대체 영수의 그녀가 정숙일지, 현숙일지에 궁금증이 쏠렸다. 그런가 하면, 28기 방영 도중 2세 임신이라는 경사를 맞이한 커플의 투샷이 공개됐는데, 제작진은 나솔이(태명) 엄마가 정숙임을 밝혔다. 이에 깜짝 놀란 이이경은 "그럼 남편은 영수씨잖아!"라고 추측했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr