이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '비보티비' 캡처

방송인 송은이가 '100억 재산설'에 대해 솔직하게 입을 열었다.5일 채널 '비보티비'에는 "드디어 재산 공개 가나요!? 송은이&김숙에게 궁금한 점 탈탈 털어봄!! [비밀보장 543회]"라는 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김숙은 아직도 우리가 궁금하대. 거의 다 보여줬다. 재산 정도만 안 보여준 거지"고 운을 뗐다. 이에 송은이는 "재산도 사실 거의 다 알지 않나?"며 너스레를 떨었다.그러자 김숙은 "내가 생각보다 많이 모았고, 언니가 생각보다 없고..."며 솔직하게 얘기했다.송은이는 "이제는 사람들이 내가 100억이 없다는 걸 안다. 돌아보면 있어야 하는데 많이 썼다"고 덧붙였다.이어 송은이는 "내가 필요한 만큼은 모으고 있다고 생각한다. 나머지는 이고 지고 갈 것도 아니니까 기부도 많이 했다"고 덧붙였다. 이에 김숙은 "멋있다. 나도 기부하겠다"며 감탄했고, 송은이는 "기부는 금액보다 마음이 중요하다"고 조언하며 "결혼은 돈이 없다. 그래도 쓸 돈은 있으니 걱정 마시라"며 재치 있게 마무리했다.한편, 송은이는 루게릭 환우 위한 기부와 어린이 재활병원에 기부 등 꾸준히 선행을 이어온 것으로 알려졌다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr