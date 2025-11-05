/ 사진 제공: 에스케이재원(주)

가수 성시경의 전 매니저가 횡령 의혹에 휘말린 가운데, 공연 스태프로 추정되는 인물의 내부 폭로가 나와 파장이 커지고 있다.4일, 한 온라인 커뮤니티에는 성시경 공연팀에서 일했다는 스태프 A씨가 SNS에 올린 글이 빠르게 확산됐다. A씨는 "댓글 중에 '연예인은 돈 잘 버는데 매니저는 못 버니까 이해된다'는 글이 있더라. '당신 A씨 아내냐'고 썼다 지웠다"고 말문을 열었다.그는 이어 "암표 단속한다고 난리 치던 사람이, 실제로는 출연진과 스태프에게 지급되던 초대권을 절반으로 줄이고 VIP 티켓을 따로 판매했다"며 "그 돈을 자기 아내 통장으로 받았다. 그렇게 챙긴 금액만 수억 원에 달한다"고 주장했다. 그러면서 "이건 빙산의 일각일 뿐이다. 그런 사람을 어떻게 감싸냐"며 분노를 드러냈다.A씨는 글 말미에 '성시경매니저', '매니저슈킹', '넌좀맞아야해' 등의 해시태그를 달았다.이 폭로가 퍼지자 누리꾼들은 "암표 단속하더니 본인이 횡령이라니", "성시경 입장에서 배신감이 클 듯", "그동안 쌓은 신뢰를 저버렸다", "콘서트 티켓 구하기 힘든데 매니저가 빼돌리다니 충격" 등의 반응을 보였다.앞서 성시경이 10년 넘게 함께 일해 온 매니저에게 금전적 피해를 입었다는 사실이 알려지며 논란이 시작됐다. 해당 매니저는 이미 퇴사했다.성시경의 소속사 에스케이재원은 "전 매니저가 재직 중 신뢰를 저버리는 행위를 한 것이 확인됐다"며 "현재 정확한 피해 규모를 조사 중"이라고 밝혔다.성시경은 자신의 SNS를 통해 "최근 몇 달간 정말 힘든 시간을 보냈다. 가족처럼 믿었던 사람에게 배신당하는 일은 데뷔 25년 동안 여러 번 있었지만, 여전히 견디기 어렵다"고 심경을 전했다.그는 "공연과 유튜브를 병행하며 몸도 마음도 많이 지쳤다. 이런 상황에서 무대에 서야 할지 고민이 컸다"며 "정신적으로나 육체적으로 괜찮다고 말할 수 있는 상태가 되고 싶다"고 말했다.또한 성시경은 연말 공연 일정에 대해 이번 주 안으로 결정해 공지하겠다며, 유튜브 콘텐츠도 한 주 쉬겠다고 팬들에게 양해를 구했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr