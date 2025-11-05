/사진 = 빅히트뮤직

그룹 코르티스(CORTIS)가 도쿄돔에서 일본 첫 공연을 펼쳤다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)는 지난 3일 일본 도쿄돔에서 열린 ‘MUSIC EXPO LIVE 2025’ 무대에 섰다. 앞서 이들은 데뷔 사흘 만에 투모로우바이투게더, 엔하이픈 등 K-팝 대표 그룹은 물론 현지 인기 가수들이 총출동하는 이번 공연에 초청받아 큰 화제를 모았다.멤버들은 타이틀곡 ‘What You Want’(왓 유 원트)를 비롯해 ‘FaSHioN’(패션), ‘GO!’(고), ‘JoyRide’(조이라이드) 등 네 곡을 연달아 불렀고 압도적인 퍼포먼스와 흔들림 없는 가창으로 큰 호응을 이끌었다. 객석 곳곳에서 응원법과 커다란 환호가 흘러나와 이들의 인기를 실감하게 했다. 다섯 멤버는 본무대와 돌출무대를 자유롭게 오가며 신인답지 않은 무대 매너로 현지 관객들을 사로잡기에 충분했다고 소속사 측은 전했다.코르티스는 미국과 일본에서 활동을 이어가고 있다. 이들은 지난 3일 일본 대표 음악방송 ‘CDTV 라이브! 라이브!’에서 ‘FaSHioN’을 선보였고 오는 7일에는 니혼TV ‘버즈 리듬02’에 출연한다.한편 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 8일 자)에 따르면 데뷔 음반 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’(컬러 아웃사이트 더 라인즈)가 ‘월드 앨범’ 3위로 8주 연속 차트인했다. 또한 미국 내 실물 음반 판매량을 집계하는 ‘톱 앨범 세일즈’와 ‘톱 커런트 앨범 세일즈’에서 각각 40위, 31위에 자리했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr