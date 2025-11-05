이나연 아나, 코 성형 또 할까…“옛날 얼굴 그리워” 복원 고민

‘환승연애2’ 이나연이 코 수술을 고민하고 있다.이나연은 지난 3일 유튜브 채널 '일단이나연'에 공개한 브이로그 영상에서 코 성형수술 전과 후 사진을 공개했다.이날 이나연은 어머니와 함께 성형외과를 찾아 코 복원 수술 상담을 받았다.이나연은 지금 코가 너무 높다고 했고 어머니 역시 이전 코가 더 예쁘다고 칭찬했다.그러나 "옛날 얼굴 너무 그리워"라고 어머니가 계속 아쉬워하자 "아니야. 그래도 촬영하면 비포보단 지금이 나았어"라고 설명했다.한편 이나연은 2022년 공개된 티빙 '환승연애2'를 통해 재회한 아이스하키 선수 남희두와 공개 연애 중이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr