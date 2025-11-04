사진=조정석 유튜브

배우 지창욱, 도경수가 결혼에 대한 생각을 털어놨다.4일 유튜브 채널 '청계산댕이레코즈'에는 '처음 만났는데 이미 친한 조점석 X '조각미남' 지창욱·도경수 먹방토크'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조정석은 "결혼 생각이 있냐"며 사적인 질문을 던졌다. 도경수는 "아직까진 없다"고 밝혔고, 지창욱 또한 "사실 그렇게 생각해 본 적은 없다. 그냥 '때 되면 하지 않을까' 생각한다"고 말했다."누군가를 만났을 때 '아 이 사람이다' 느낌이 오면 결혼을 하게 될 것"이라는 조정석의 말에 지창욱은 "근데 왜 유부남은 항상 비슷한 말을 하냐. 약간 찡찡거리고, 힘든 척을 하는 건가"라며 의문을 드러냈다.이에 '거미 남편' 조정석은 "저는 힘들지 않다"고 즉답해 웃음을 안겼다. 지창욱은 "유부남 형, 동생들을 보면 습관적으로 '결혼 최대한 늦게 해라. 집에서는 힘이 없다' 같은 말을 한다"며 궁금증을 드러냈다.조정석은 "제 주변에도 그런 선배들 많았는데, 주변 분위기에 따라 결혼관이 달라지는 것 같다. 그런데 저는 되게 좋다"며 결혼을 장려했다.한편, 조정석은 지창욱, 도경수 도착 전 이들의 지각 소식을 전하며 "초대 손님들이 약간 늦어서 기다리는 중이다. 시간 약속은 매니저분들이 잘 해줘야 하는데"라며 불만을 드러냈다.등장한 매니저는 배우 이서진과 김광규. 조정석은 자신을 알아보는 이서진에게 "조정석 아니다. 점이 있다. 닮은 사람"이라고 콘셉트를 우겨 웃음을 선사했다.조정석이 "시간 약속을 안 지켰다"며 지각을 지적하자, 이서진은 "로드 매니저가 운전이 서툴렀다"면서 김광규에게 "사과하라"고 떠밀었다. 그러자 김광규는 "이서진이 20분 넘게 지각했다"고 폭로했고, 두 사람은 한 구석에서 멱살잡이하며 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr