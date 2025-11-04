사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

사진=이민정 유튜브

배우 이민정이 이병헌의 폭로에 입을 열었다.4일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '이민정네는 저녁에 뭐 먹을까. 한식파 가족들 배 통통 두드리는 저녁밥상 대공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 '집밥 이선생' 저녁 밥상 편을 공개하며 "남편이 베니스에서 계속 한식을 못 먹었다. 귀국 후에는 바로 부산국제영화제 사회를 보러 가서 집밥 먹은지 오래됐다. 저도 많이 쉬었다"고 밝혔다.이민정은 닭 다리 8개 닭볶음탕과 최근 이병헌이 좋아하는 시금치 바지락 된장국을 준비했다. 그는 "오빠는 퍽퍽한 닭가슴살을 좋아하는데, 나는 닭 다리를 좋아한다"면서 "닭의 비린내 잡는데 우유, 사이다가 좋다고 해서 해봤는데, 그냥 데쳐서 한번 훑는 게 제일 낫다. 그 과정이 귀찮긴 하다"고 말했다.요리 중 이민정은 "카레, 닭볶음탕, 김치찌개, 갈비찜 같은 건 간이 밸 시간이 필요해서 다음날이 더 맛있는 것 같다. 남편이 밤 10시쯤 도착한다고 했으니 몸을 생각하면 내일 아침에, 맛있을 때 먹게 될 것"이라며 애정을 드러냈다.앞서 이병헌은 "이민정이 화내면 자신은 피투성이가 되어 있다"고 폭로한 바 있다. 이에 대해 이민정은 "피투성이가 될 때까지 화를 내지는 않는다. 1년에 한 번 정도 그 있는 일"이라고 강조했다.그러면서 "저는 화를 낼 때도 굉장히 이성적으로 조곤조곤 알아듣게 얘기한다. 제가 만약 그런 사람이라면 어떻게 저랑 살겠냐"며 억울함을 드러냈다.자신의 유튜브 콘텐츠 중 아들 준후가 나온 영상이 최애라는 이민정은 "카메라 앞에서 부끄러워할 줄 알았는데, 능글맞고 능수능란하게 하더라. 전에는 '사람들이 나를 보고 싶어 하는 것 같다'는 말도 하고"라며 웃음을 지었다.신혼 때는 자신이 한 밥이 잘 넘어가지 않아 살이 빠졌다는 이민정은 "남편이 먹고 싶어하는 한식 정성껏 차려드리도록 하겠다. 이런 와이프가 또 어딨겠냐. 화내는 건 진짜"라며 재차 이병헌을 원망해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr