사진 = tvN '얄미운 사랑' 캡처

서지혜와 임지연이 살벌한 첫만남을 가졌다.4일 밤 8시 50분 방송된 tvN '얄미운 사랑'(연출 김가람/극본 정여랑)2회에서는 위정신(임지연 분)과 윤화영(서지혜 분)의 살벌한 만남이 그려졌다.이날 방송에서 위정신에게 윤화영은 "절이 싫으면 중이 떠나면 될 일인데 부득부득 끌려와 앉아 있는 소감 한번 들어 보자"고 했다. 이에 위정신은 "엿 같다"고 했다. 그러자 윤화영은 "그렇구나 여기선 가요 담당인데 좋아하는 가수 있냐"고 해다.하지만 위정신은 없다고 했다. 윤화영은 "최근 본 드라마나 영화는 없냐"며 "아는 드라마 제목은 있냐"고 했다. 위정신은 없다고 했고 또 윤화영은 "레드 핑크가 누군지는 아냐"고 했다. 하지만 위정신은 다 모른다 했다.윤화영은 "듣던대로 곤조가 좀 있다"며 "근데 어쩌냐 위정신이 정치부에선 정의감에 불타는 에이스 기자였는지는 모르겠지만 여기선 그냥 초짜다"고 했다.이어 윤화영은 "잘 들어둬라 잘난 저널리즘 그딴 거 필요 없으니까 당분간 집에 놔두고 다녀라 어차피 저널리즘이라는 게 종이 한 장 차이인건 너도 알지 않냐"고 했다. 이말에 위정신은 "그 종이 한 장이 세상을 바꾸기도 한다"고 했다. 이에 윤화영은 "연예부는 폼 안나서 싫냐"고 물었고 위정신은 "그런거 아니다"며 "나 뭐든 잘하긴 한다"고 했다. 이말에 윤화영은 "나 눈 높다"며 "잘해야 할 거다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr