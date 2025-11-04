/ 사진=텐아시아DB

방송인 박명수가 연예계 친분을 밝혔다.4일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에는 방송인 김태진이 게스트로 출연했다. 이날 박명수는 자신의 연예계 동갑내기 친구들에 대한 일화를 전했다.이날 '모발모발 퀴즈쇼' 코너에서 잔나비의 동갑내기 멤버들이 언급되자, 박명수는 자연스럽게 자신의 또래 연예인 이야기를 꺼냈다. 그는 "황정민은 친구다. 반존대한다. 차승원은 '야' 한다. 어려서부터 너무 좋은 친구다"라고 밝혀 친분을 드러냈다.이에 김태진이 "친구 많지 않으시냐. 이병헌 씨와도 친구 아니냐"고 묻자, 박명수는 "이병헌 씨는 친구 아니다. 동갑이긴 한데 친구 하자고 안 했다"며 단호하게 선을 그었다.박명수는 이어 "강호동 씨한테는 '강호동님', 유재석한테는 '유재석님'이라고 부른다"라고 말해 웃음을 자아냈다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr