사진 출처 = 정은지 유튜브 캡처

가수 겸 배우 정은지가 가수 겸 배우 서인국과 함께한 라이브 영상으로 사랑받고 있다.정은지 공식 유튜브 채널을 통해 지난 3월 공개된 '올 포 유(All For You)' 2025 밴드 라이브 영상은 공개 7개월 만인 지난달 29일 조회수 1000만 회를 돌파했다.'올 포 유'는 2012년 방영된 드라마 '응답하라 1997' OST로, 정은지와 서인국이 함께 불러 음원 차트 1위를 기록한 곡이다. 두 사람은 13년 만에 다시 호흡을 맞추며 성숙한 감성으로 그 시절의 추억을 되살렸다.영상 속 정은지는 도시 전경이 보이는 스튜디오에서 밴드 연주에 맞춰 청아한 음색과 안정된 가창력을 선보였다. 노래 중간 서인국과 눈을 맞추며 미소 짓는 장면은 '응답하라 1997' 속 두 사람의 로맨스를 떠올리게 했다.해외 팬들은 "정은지의 보컬은 대한민국의 자랑", "'응답하라' 시리즈의 상징적인 곡", "애드리브가 신의 경지" 등 호평을 남기며 영상에 뜨거운 반응을 보였다.한편 정은지는 지난달 25일 타이베이 공연을 끝으로 서울, 도쿄, 홍콩, 싱가포르, 타이베이를 돌며 진행한 생일 팬미팅 '어 데이 오브 라이프(A Day Of Life)' 아시아 투어를 마무리했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr