사진=곽선희 SNS

'강철부대W' 출신 곽선희가 동성 연인과 미국 뉴욕에서 결혼식을 올린다.곽선희는 지난 3일 소셜미디어를 통해 "무슨 말이야 이게. 어제 했잖아 이 자식아"라는 글과 함께 사진을 공개했다. 게시물에는 '레이스 하기 좋은 날'이라는 문구에 X표시를 하고, '결혼 O'라고 적은 손글씨가 담겼다.이어 곽선희는 "이번 뉴욕 여행, 마라톤, 그리고 내일 있을 혼인식과 웨딩촬영 등 함께하는 모든 순간을 더 빛내준 내 와이프 정민에게 정말 고맙다"고 적으며 결혼 소식을 전했다.앞서 곽선희는 지난 8월 생방송 '여자가 좋다' 채널을 통해 서울 소재 F&B 회사에 근무 중인 30세 여성과 교제 중이라고 공개했다. 당시 그는 "지난해 방송이 나올 때까지만 해도 스스로를 이성애자인 줄 알았다. 프로그램에는 군인으로 출연한 것이지 여성을 만나려던 것은 아니었다. 오해하지 않았으면 좋겠다"고 밝혔다.또 두 사람이 이미 함께 살고 있다고 알렸다. 그는 "전입신고를 하며 배우자 등록을 하려 했지만 동성이라 어렵다고 해 동거인으로 등록했다"며 "11월 뉴욕 마라톤 참가를 위해 함께 출국했고, 현지에서 혼인 서약이 가능한 곳이 있어 그 기회를 잡았다"고 설명했다.곽선희는 지난달 23일에도 "대구에 결혼 허락(통보ㅎ) 받으러 간다. 엄마 선물 두 손 가득 챙겨줘서 너무 고맙다. 작고 귀엽지만"이라는 글을 남기며 결혼을 앞둔 근황을 전한 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr