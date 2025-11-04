SNS

SNS

SNS

중식셰프 정지선이 지난 10월을 돌아봤다.최근 정지선은 자신의 계정에 "10월에 나는 열심히 한거같다는 생각이 ㅎㅎ 정말 또 이렇게 할 수 있을까?순서대로ㅋ #뉴욕 > #아틀란타 > #대만 > #LA > #홍콩 > #대만 #목포 #의령 행사등등 한 달 간 여러나라를 다니믄서 공부하고 행사 촬영 많은분들도 만나고 나스스로에게 큰원동력이되는 시간이었다. 자극도많이되고 앞으로 더기대가되는 시간과 기회를 만들어줬다. 2025년도 곧 끝나가지만 2026년을 위해서 자극이 된 한 달 더 노력해서 열심히 해보는걸로♡♡"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 정지선은 각국을 다니며 출장 중인 모습이다.한편 정지선은 CJ제일제당과 손을 잡고 '코메 새우하가우'를 출시한다. '고메 새우하가우'는 CJ제일제당이 개발한 최적의 피 배합과 뜨거운 물을 붓는 익반죽 공법으로 만든 속이 비쳐 투명하고 쫄깃한 피가 특징이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr