3%대 시청률에 화제성도 추락했는데…결국 고뇌 빠졌다, "수척해지는 느낌" ('싱어게인')

사진제공=JTBC

‘싱어게인-무명가수전 시즌4’ 2라운드 팀 대항전에서 빅매치가 쏟아진다.4일 오후 10시 30분 방송되는 JTBC 예능 ‘싱어게인-무명가수전 시즌4’(이하 ‘싱어게인4’) 4회에서는 1라운드 조별 생존전에서 살아남은 40명의 무명가수들이 2라운드 팀 대항전에서 맞붙는다.‘싱어게인4’는 화제성 분석 회사 굿데이터코퍼레이션 공식 플랫폼인 펀덱스(FUNdex)에서 공개한 10월 4주 차 화제성 조사에서 TV 비드라마 3위, TV-OTT 통합 비드라마 4위에 올랐다. 이는 지난주에 비해 각각 2단계 떨어진 성적이다. 시청률은 전국 기준 1회 3.6%, 2회 3.8%, 3회 3.7%를 기록했다.2라운드 팀 대항전은 심사위원들의 조합으로 탄생한 팀들이 시대별 명곡으로 대결한다. 승리한 팀은 전원 합격, 패배한 팀은 심사위원 회의를 통해 1명 이상이 탈락한다. 앞서 로커들의 맞대결이 예고된 가운데, 올 어게인들로 구성된 죽음의 조의 빅매치도 성사된다.폭발적인 가창력과 섬세한 감정 표현력으로 백지영에게 “최고의 디바가 될 것 같다”라는 극찬을 받은 59호와 더욱 탄탄해진 보컬로 귀환해 ‘어게인’ 조의 탄생 이유를 입증한 80호가 ‘리틀빅’ 팀으로 뭉친다.이에 맞선 ‘명태 김밥’ 팀 역시 막강하다. 강산에의 ‘명태’를 자신만의 그루브로 소화해 임재범의 “전 참가자 중 제일 잘했다”라는 최고의 찬사를 이끌어낸 최연소 ‘재야의 고수’ 27호와 축하 무대 급 퍼포먼스로 ‘대체불가’ 가수임을 증명한 50호가 만난 것. 유니크한 팀명처럼 독보적인 보컬과 개성으로 무장한 무대를 선보일 것으로 기대를 모은다.우열을 가릴 수 없는 무대에 심사위원들은 고뇌에 빠진다. “한 번씩만 더 봐요”라는 백지영의 혼란에 이어 태연은 “실시간으로 수척해지는 느낌”이라면서 쉽사리 결정을 내리지 못할 정도로 빅매치가 펼쳐진다. 과연 심사위원단을 단체 ‘멘붕’에 빠뜨린 올 어게인 대전의 승자는 누가될지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr