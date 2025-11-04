조째즈, 결국 고개 숙였다…女앵커에 "정식으로 사과 드려" ('데이앤나잇')

사진=조째즈 SNS

가수 조째즈가 김주하에게 공식 사과를 한다.오는 22일 첫 방송되는 MBN ‘김주하의 데이앤나잇’은 ‘낮과 밤, 냉정과 열정, 정보와 감동’을 내세운 신개념 이슈메이커 토크쇼다. 매거진 오피스 ‘데이앤나잇’ 편집국을 콘셉트로 김주하가 편집장, 문세윤과 조째즈가 에디터가 되어 각계각층 셀럽들을 인터뷰하고 다양한 현장을 직접 취재하는 형식을 통해 새로운 형태의 ‘토크테인먼트’를 선보인다.이와 관련해 김주하, 문세윤, 조째즈는 4일 ‘김주하의 데이앤나잇’ 1차 티저를 통해 이제껏 볼 수 없던 화끈한 ‘쓰리피 시너지’의 등장을 예고한다. 영상은 27년 차 베테랑 국민 앵커로서 현장을 지키던 김주하의 모습 위로 “이 끝나지 않은 뉴스의 숙제는 후배들에게 물려주려고 합니다. 전 또 다른 세계에서 여러분을 맞을 준비를 하려고 합니다”라는, 김주하의 설렘 가득한 내래이션이 흘러나오면서 시작된다.이어진 장면은 “잘해봐요”라는 응원과 함께 술잔을 기울이는 세 사람의 모습이 펼쳐지고, “그녀가 돌아왔다. 색다른 조합과 함께”라는 문구가 내걸린다. 그리고 문세윤이 김주하를 향한 호칭을 정하지 못해 “앵커님, 이사님?”이라며 머뭇거리자, 정작 김주하는 손사래를 치며 “이사도 아니고, 상무고”라고 호탕한 팩트 체크를 날려 폭소를 일으킨다.‘상무님의 새로운 모습’이란 문구 뒤로 “너무 완벽한 이미지였잖아요”라는 문세윤의 말이 떨어진 직후 김주하는 “내가 뭐가 비었는데?”라는가 하면, “술이 더 들어가야 돼”라고 목소리를 높인다. 김주하는 갑작스레 조째즈를 향해 “내가 남자 같아요?”라고 되묻는 반전 매력을 폭발시켜 조째즈를 진땀 나게 한다. 김주하는 ‘부르고 싶은 위시게스트’를 묻는 질문에 거침없이 ‘논란의 인물’을 거론, 문세윤과 조째즈로부터 동시 괴성을 이끌어 낸다.마지막으로 김주하가 “조금 더 비주얼 좋은 친구들과 하고 싶었다?”라는 문세윤의 진실게임에 “솔직히 나는 싱글이 왔으면 했어”라는 돌직구 발언을 던진다. 이에 조째즈가 “정식으로 사과를 드리도록 하겠습니다”라며 머리를 조아린다. “무슨 조합이냐 이게“라는 문세윤의 기대감에 찬 멘트가 울려 퍼지는 가운데 셔플댄스 도전에 나선 김주하의 모습이 엔딩을 장식했다.‘데이앤나잇’은 오는 22일 오후 9시 40분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr