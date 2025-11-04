사진=린 SNS

사진=린 SNS

사진=린 SNS

사진=린 SNS

가수 린이 파경 후 자유로은 근황을 전했다.린은 지난 3일 자신의 인스타그램에 다양한 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 린이 레드빛 수영복을 착용한 채 물놀이를 즐기고 있는 모습. 특히 그의 주변에는 의문의 남성들이 있어 눈길을 끌었고, 린은 이들 앞에서 귀여운 포즈를 취하는 등 매력을 뽐냈다.한편 2014년, 공개 연애 1년 만에 백년가약을 맺은 린과 이수는 지난 9월 23일, 결혼 11년 만에 파경을 맞았음을 알렸다. 두 사람은 같은 소속사에 몸담고 있다. 이에 소속사 325E&C 측은 "두 사람이 충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 각자의 길을 걷기로 했다"고 전했다. 그러면서 "비록 법적 관계는 정리됐지만, 각자의 위치에서 서로를 응원하며 음악적 동료로서의 관계는 지속될 예정"이라고 강조했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr