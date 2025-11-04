사진 = AOMG

AOMG가 창사 이래 최초의 글로벌 걸 크루를 모집한다.힙합 레이블 AOMG는 지난 3일 공식 SNS를 통해 '2025 AOMG 글로벌 크루 오디션(GLOBAL CREW AUDITION)'을 공지했다. 이와 함께 '[Invitation] To. All Our Messy Girls([인비테이션] 투 올 아워 메시 걸즈)'라는 슬로건을 공개했다.'2025 AOMG 글로벌 크루 오디션'은 2005~2010년에 출생한 여성이라면 누구나 지원할 수 있다. 보컬, 랩, 댄스는 물론 Artistry(아티스트리) 분야를 개설해 미술, 비디오 아트, 패션, 프로듀싱 등 다양한 예술 영역에서 잠재력을 지닌 인재를 찾는다.AOMG는 파티 초대장 콘셉트의 포스터로 전에 없던 걸 크루에 대한 기대감을 높였다. 특히 초대장의 수신인으로 AOMG의 앞 글자를 딴 "All Our Messy Girls"를 지칭하며 글로벌 걸 크루의 방향성을 예고했다.지난 4월 AOMG는 "MAKE IT NEW(메이크 잇 뉴)"라는 슬로건과 함께 2.0 리브랜딩을 공식 발표했다. 이를 통해 다양한 신인 아티스트 론칭을 이스터 에그처럼 공개한 바 있다. 올 상반기 첫 번째 주자인 혼성 힙합 그룹 식구(SIKKOO)가 첫 앨범을 발매했다.이어 'NEWY & Girls(뉴이 앤드 걸스)' 포스트로 예고된 글로벌 걸 크루 론칭이 이번 오디션 소식으로 본격화됐다. 이로써 AOMG는 창사 이래 처음으로 걸그룹 제작에 나선다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr