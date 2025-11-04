[종합] 이원종, 15일간 곡기 끊었다…"일주일 지나면 하루 1kg씩 빠져"('같이삽시다')

사진=텐아시아DB
'박원숙의 같이 삽시다' 이원종이 '15일 단식'으로 건강 관리하는 방법을 공개했다.

3일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에는 이원종이 게스트로 출연했다.

이원종은 주기적으로 단식을 하며 건강 관리를 한다고. 이원종은 "제일 하기 편한 건 한번씩 건강 검진 받을 때다. 몸을 싹 비우지 않나. 그때부터 안 먹기 시작하면 편하다. 3일까지는 무난히 간다. 3일을 넘기면 '안 먹고 살고 싶다'는 생각이 든다"고 밝혔다.

물만 먹냐는 물음에 "물만 먹는다. (카페인이 든) 녹차 이런 거 말고 차 먹어도 된다"고 답했다.
이원종은 15일 단식 후 한 달 간 보식을 한다고. 그는 "그렇게 굶고, 주전자에 밥 한 숟가락 넣고 끓인다. 건더기는 안 먹고 국물만 먹어도 온몸의 세포가 살아나는 것 같다. '탄수화물이 위대하구나'를 알게 된다. 밥 한 숟가락 넣고 끓인 물을 먹었는데 주먹이 쫙 쥐어진다"고 말했다. 이어 "이런 식으로 한 달 동안 천천히 (식사량을) 늘려간다. 오늘 끝났는데 밥 먹기 시작하면 큰일 난다"고 설명했다.

체중 변화에 대해서는 "일주일까지는 빠질 거 같은데 미미하게 빠진다. 일주일 합쳐 봤자 1~2㎏ 정도다. 일주일 지나면 하루에 1㎏씩 빠진다"고 말했다. 삶이 낙이 없어지진 않나라는 물음에 "스스로 뿌듯하고 대견하기도 하다"고 이야기했다.

이원종은 내내 다정다감한 면모로 네 자매를 감탄케 했다. 아내에겐 다정한 남편이냐는 물음에 이원종은 "세심하지 않으려고 노력한다. 집에서 세심하면 부딪힌다. 눈에 거슬려도 참는다"고 답했다. 마지막 키스는 언제냐고 하자 "열흘은 조금 넘었고 보름은 안 된 것 같다"고 답해 모두를 놀라게 했다.

결혼한 지 31년 됐다는 이원종은 "저는 아직 각방이나 각 침대를 써본 적이 없다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

