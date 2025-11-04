[종합] 이원종, 15일간 곡기 끊었다…"일주일 지나면 하루 1kg씩 빠져"('같이삽시다')

사진=텐아시아DB

'박원숙의 같이 삽시다' 이원종이 '15일 단식'으로 건강 관리하는 방법을 공개했다.3일 방송된 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에는 이원종이 게스트로 출연했다.이원종은 주기적으로 단식을 하며 건강 관리를 한다고. 이원종은 "제일 하기 편한 건 한번씩 건강 검진 받을 때다. 몸을 싹 비우지 않나. 그때부터 안 먹기 시작하면 편하다. 3일까지는 무난히 간다. 3일을 넘기면 '안 먹고 살고 싶다'는 생각이 든다"고 밝혔다.물만 먹냐는 물음에 "물만 먹는다. (카페인이 든) 녹차 이런 거 말고 차 먹어도 된다"고 답했다.이원종은 15일 단식 후 한 달 간 보식을 한다고. 그는 "그렇게 굶고, 주전자에 밥 한 숟가락 넣고 끓인다. 건더기는 안 먹고 국물만 먹어도 온몸의 세포가 살아나는 것 같다. '탄수화물이 위대하구나'를 알게 된다. 밥 한 숟가락 넣고 끓인 물을 먹었는데 주먹이 쫙 쥐어진다"고 말했다. 이어 "이런 식으로 한 달 동안 천천히 (식사량을) 늘려간다. 오늘 끝났는데 밥 먹기 시작하면 큰일 난다"고 설명했다.체중 변화에 대해서는 "일주일까지는 빠질 거 같은데 미미하게 빠진다. 일주일 합쳐 봤자 1~2㎏ 정도다. 일주일 지나면 하루에 1㎏씩 빠진다"고 말했다. 삶이 낙이 없어지진 않나라는 물음에 "스스로 뿌듯하고 대견하기도 하다"고 이야기했다.이원종은 내내 다정다감한 면모로 네 자매를 감탄케 했다. 아내에겐 다정한 남편이냐는 물음에 이원종은 "세심하지 않으려고 노력한다. 집에서 세심하면 부딪힌다. 눈에 거슬려도 참는다"고 답했다. 마지막 키스는 언제냐고 하자 "열흘은 조금 넘었고 보름은 안 된 것 같다"고 답해 모두를 놀라게 했다.결혼한 지 31년 됐다는 이원종은 "저는 아직 각방이나 각 침대를 써본 적이 없다"며 사랑꾼 면모를 드러냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr