사진=텐아시아DB

배우 임시완이 더블랙레이블과 전속 계약을 체결했다.3일 더블랙레이블 측은 "배우 임시완과 전속계약을 체결하게 됐다"라며 "뛰어난 연기력과 캐릭터 소화력으로 폭넓은 장르의 작품에서 활약해 온 임시완과 동행하게 되어 기쁘고 반가운 마음이다"라고 밝혔다.이어 "임시완이 그간 쌓아온 내공과 더불어 여전히 무궁무진히 잠재해 있는 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정"이라며 "앞으로의 행보에 많은 관심과 애정을 부탁드린다"고 덧붙였다.한편 임시완은 지난 8월, 2017년부터 몸담고 있던 소속사 플럼에이앤씨와 결별했다. 임시완이 새 둥지를 튼 더블랙레이블에는 그룹 빅뱅의 멤버 태양, 그룹 블랙핑크의 멤버 로제, 가수 전소미, 그룹 올데이프로젝트, 미야오, 배우 박보검 등이 속해있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr