사진제공=엑스와이지 스튜디오

배우 김재철이 김지훈의 배다른 형이 된다.3일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘얄미운 사랑’에 출연, 숨은 빌런으로 색다른 긴장감을 선사한다.‘얄미운 사랑’은 초심을 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다. 하루가 멀다 하고 별의별 사건이 터지는 스펙터클한 연예계에 얄미운 악연으로 얽힌 톱스타와 연예부 기자의 앙숙 케미스트리를 예고한다.극 중 김재철은 은성그룹 회장이자 이재형(김지훈 분)의 배다른 형 이대호 역으로 오랜 기간 배우 권세나(오연서 분)와 내연관계이자 경제적 공동체로써 관계를 이어오고 있는 인물. 대외적으로는 성공한 엔터 사업가로 알려져 있지만, 음지에서 불법으로 비자금을 조성하고 있는 숨은 빌런으로 활약한다.비자금을 양지로 끌어올리기 위해 모종의 계획을 꾸미지만 갑자기 나타난 연예부 기자 정신(임지연 분)과 엮이게 되며 신스틸러 역할은 물론, 더욱 긴장감 넘치는 이야기를 전할 것으로 기대를 모은다.‘얄미운 사랑’은 이날 오후 8시 50분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr