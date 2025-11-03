'46세' 김종민, 결혼 후 첫 경험했다…"아름다움 넘어 경이로워" 감탄 ('1박2일')[종합]

텐아시아 DB

지난 4월 결혼한 김종민이 '1박 2일' 18년 차에 처음으로 독도 일출을 경험했다.지난 2일 방송된 KBS2 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 대한민국 최동단 독도에 입성한 여섯 멤버의 '나의 독도 일지' 두 번째 이야기가 공개됐다. 이날 방송의 시청률은 7.5%(이하 닐슨코리아 전국 기준)로 동시간대 1위를 기록했다. 특히 멤버들이 독도위령비 앞에서 묵념하는 장면은 최고 시청률 11.4%를 기록했다.'1박 2일' 팀은 저녁 식사의 메인 메뉴 오삼불고기를 걸고 '독도 퀴즈'에 도전했다. '독도 석사' 딘딘, '역사킴' 김종민이 풍부한 독도 상식을 자랑하며 먼저 오삼불고기를 확보했고, 조세호가 마지막 남은 한 자리를 차지하며 메인 메뉴 쟁탈전은 막을 내렸다.울릉도에서의 모든 일정을 마무리한 '1박 2일' 팀은 제작진이 알려준 베이스캠프가 있는 장소로 이동했다. 여섯 멤버가 도착한 곳에는 우리나라의 동해 영해를 지키는 동해해양경찰청의 경비함이 정박해 있었고, 멤버들은 독도로 향하는 경비함에서 하룻밤을 보내게 됐다.멤버들은 취침에 앞서 해양경찰의 야간 당직 근무를 함께 할 2명을 선발하는 당직 복불복을 진행했다. 해경 대원들과 함께한 첫 번째 복불복 게임 '인간 제로'에서는 무려 12회를 성공시킨 '제로의 왕' 김종민의 하드캐리에 힘입어 김종민·문세윤 팀이 1등을 차지, 먼저 당직에서 열외 됐다.남아 있는 당직 열외 두 자리를 놓고 조세호, 이준, 딘딘, 유선호의 '매듭 복불복' 미션이 펼쳐졌고, 네 사람은 본인들의 감으로 서로 모양이 다른 각각의 매듭을 선택했다. 그 결과 이준, 딘딘의 매듭이 끝내 풀리지 않았고, 두 사람은 그대로 야간 당직에 당첨됐다.당직을 위해 근무복으로 환복한 이준, 딘딘은 각각 함대의 기관실, 조타실로 이동해 주어진 임무를 수행했고, 365일 밤낮을 가리지 않고 영해를 수호하는 해경 대원들의 노고에 감사함을 표했다. 당직을 마친 후에는 대원들과 밤참을 먹으며 소소한 행복을 만끽했다.다음 날 새벽 기상 후 갑판으로 모인 '1박 2일' 팀은 드디어 눈앞에 모습을 드러낸 독도를 바라보며 탄성을 내질렀다. 동트기 전 여명과 어우러져 더욱 신비로운 분위기를 발산하는 새벽녘 독도의 모습에 멤버들은 "뭉클하다 뭉클해", "어마어마하다"라며 독도를 배경으로 사진 촬영을 이어갔다.특히 '1박 2일' 18년차 멤버이자 독도 유경험자 김종민 역시 처음 경험하는 독도 일출에 감탄을 연발했다. 한동안 넋을 잃고 독도를 바라보던 김종민은 "아름다움을 넘어서 경이롭다"라고 인생 첫 독도 일출 감상 소감을 밝혔다.동이 튼 후 '1박 2일' 팀은 해경 단정을 타고 독도에 입도했고, 앞배를 타고 먼저 도착해 있었던 서경덕 교수와 다시 만난 후 본격적인 독도 투어에 돌입했다. 제주 해녀들의 어업 활동이 이뤄졌던 해녀 바위를 비롯해 독도를 이루는 수많은 바위들을 감상한 멤버들은 '대한민국 동쪽 땅끝'이라는 문구가 적힌 표지석에서 기념 촬영을 하고 발걸음을 옮겼다.'1박 2일' 팀은 특별 허가를 얻어 독도 공개제한구역에도 발을 내디뎠다. 멤버들은 드넓은 동해가 훤히 내려다 보이는 망양대부터 독도의용수비대의 숨결이 느껴지는 '한국령' 바위, 독도를 지키다 순직한 경찰들을 기리기 위한 위령비를 차례대로 방문했고, 커다란 태극기가 있는 최정상까지 오르며 독도 투어의 대미를 장식했다.독도를 지키기 위해 노력한 수많은 이들의 이야기를 듣고 가슴이 뭉클해진 여섯 멤버는 여운에서 한동안 벗어나지 못했다. 멤버들은 "대한민국 국민으로서 독도에 와볼 수 있어 영광이었다", "다시 한번 우리 땅이라는 걸 느낄 수 있어 값진 경험이었다", "많은 국민들이 와서 독도를 경험하셨으면 좋겠다"라고 각자의 독도 일지를 완성한 소감을 전하며 뜻 깊었던 독도 여행을 마무리했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr