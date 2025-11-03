/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공 = KBS 누난 내게 여자야

4살 연하 배우 하준과 최근 소개팅 했던 모델 겸 방송인 한혜진이 연하남의 매력에 감탄했다.‘누난 내게 여자야’에서는 연하남들의 첫 데이트 신청의 날이 밝는다. ‘연하남’ 김무진X김상현X김현준X박상원이 모이자, ‘5분 안에 데이트 신청을 해주세요. 기회는 한 번이며 데이트 매칭은 선착순입니다’라는 메시지가 전달됐다.‘선착순 신청’이라는 말에 무진은 바로 자리를 박차고 일어나 누군가를 향해 갔다. 무진은 “서둘러 가야 저한테 기회가 있을 것 같았다. 더 알아가고 싶은 마음이 있었다”고 속마음을 전했다. 장우영은 “저렇게 빨리 간다고?”라며 뒤도 안 돌아보는 무진의 박력에 놀랐다.한혜진은 “이게 연하의 매력이다. 너무 많이 아는 것도 아닌 때에 훅훅 치고 들어온다”며 감탄했고, 황우슬혜도 “직진의 매력이 있다”고 공감했다. 무진에 이어 일어난 현준 또한 “제가 괜찮다고 생각한 분은 다른 사람 눈에도 괜찮을 거라 생각을 해서 서둘렀다”며 데이트 상대에게 질주한 이유를 밝혔다. 현준의 박력에 수빈마저 “멋있다”고 반했다.그러나 연하남들의 데이트 상대가 밝혀지자 이를 지켜보던 MC들은 충격에 빠졌다. 예상치 못한 연하남들의 선택에 한혜진은 “어떻게 해…마음이 복잡해 보여”라며 긴장했다. 선택을 마친 현준과 상원이 “이렇게 하는 게 맞나?”며 걱정하는 모습도 포착됐다.앞서 한혜진은 2018년 MBC '나 혼자 산다'를 통해 인연을 맺은 전현무와 공개 연애를 했지만 1년 만에 결별 소식을 전했다.3일 월요일 밤 9시 50분 KBS2에서 방송되는 연상연하 리얼 로맨스 ‘누난 내게 여자야’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr