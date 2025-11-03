"방송 최초" 녹화 중 괴성 질렀다…혼비백산 된 촬영장, 미미도 '경악' ('푹다행')

사진제공=MBC

'푹 쉬면 다행이야' 최초로 상어가 등장한다.3일 오후 9시 방송되는 MBC 예능 '푹 쉬면 다행이야'(이하 ‘푹다행’) 71회에서는 백악관 셰프 안드레 러시가 무인도 신흥 셰프 군단 안유성, 이모카세, 파브리에게 도전장을 내민다. 오마이걸 미미, 유희관, 강재준이 일꾼으로 함께하며, 스튜디오에서는 ‘안CEO’ 안정환, 붐, 이연복 셰프, 케플러(Kep1er) 김채현이 출연해 이들의 무인도 레스토랑 운영기를 지켜본다.이날 셰프들과 일꾼들은 황금 어장에서 조업을 한다. 선장님은 “다른 데서는 안 잡히는 것도 잡힌다”고 자신만만해하고, ‘한국바다셰프협회’ 회장 안유성 명장도 “느낌이 좋다”며 기대감을 증폭시킨다.실제로 이들이 끌어 올린 그물에는 ‘푹다행’ 최초로 상어가 잡힌다. 눈 앞에서 처음으로 상어를 본 모두가 놀라워한다. 먼저 상어를 본 유희관과 미미는 경악하며 괴성을 지르고, 이를 믿지 않던 배 위의 다른 일꾼들도 점차 상어가 물 위로 모습을 드러내자 혼비백산한다.이어 줄줄이 희귀 어종이 올라오며 배 위를 축제 분위기로 만든다. 그중에는 또 ‘푹다행’에서 처음으로 등장하는 돔도 있었다고. 안유성, 이모카세, 파브리를 일동 흥분하게 한 ‘바다의 황제’라 불리는 이 생선의 정체가 궁금해진다.그러나 즐거움도 잠시, 희귀 어종을 확인한 셰프들의 요리 욕심이 폭발한다. 셰프들도 쉽게 접하기 힘든 희귀 어종들을 보며 저마다 하고 싶은 요리 아이디어가 폭발한 것. 이에 이들 사이에서 원하는 식재료를 확보하기 위한 불꽃 튀는 경쟁이 시작된다. 과연 셰프들이 희귀 어종으로 어떤 요리를 선보일지 궁금증이 증폭된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr