배우 최수영이 호찌민에서의 여정을 마무리했다.최수영이 진행을 맡은 ‘2025 ASEAN-Korea Music Concert’(이하 ‘AKMC’)가 지난 11일 막을 내렸다. 베트남 호찌민 밀리터리 존 7 실내 체육관에서 개최된 ’AKMC’는 한국과 베트남, 아세안의 문화 교류를 위해 마련된 행사로 약 3,200여 명의 관객이 현장을 가득 메우며 성황을 이뤘다.최수영이 MC로 참여한다는 소식이 전해졌던 바. 베트남 공항에는 약 500여 명의 현지 팬들이 최수영을 뜨거운 환호로 맞이했다.무대에 오른 최수영은 “한국과 베트남, 그리고 아세안의 화합과 문화 교류를 위한 콘서트에 MC로 함께하게 되어 정말 기쁩니다.”라는 소감으로 ‘AKMC’의 문을 열었다. 이어 최수영은 베트남 국영 방송 VTV의 인기 아나운서 망 끄엉(Manh Cuong)과 함께 호흡을 맞춰 행사를 이끌었다.베트남 청소년과 어린이들에게 전달될 기부금 전달식이 진행된 1부에 이어, 한국과 베트남을 대표하는 아티스트들의 무대가 펼쳐진 2부까지 최수영은 약 2시간 동안 무대를 지키며 현장의 분위기를 책임졌다.또한 행사 말미에는 “한국과 베트남 그리고 아세안이 앞으로도 문화적 가치를 나누고, 우정을 키우며, 더욱 번영하는 미래를 만들어가는 길을 함께하길 바랍니다.”라는 메시지를 전하며 한국과 아세안을 잇는 문화 교류의 뜻깊은 여정을 완성시켰다.최수영은 이번 ‘AKMC’로 다재다능한 역량을 입증하며 글로벌 아티스트로서의 입지를 단단히 했다. 끊임없이 새로운 모습을 선보이며 활동 반경을 확장하고 있는 그의 글로벌 행보에도 기대가 뜨겁다.한편, 하반기에는 지니 TV 오리지널 ‘아이돌 아이’에 출연할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr