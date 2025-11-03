올데이프로젝트/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=더블랙레이블

그룹 올데이 프로젝트가 컴백한다.더블랙레이블은 3일 공식 SNS를 통해 그룹 올데이 프로젝트(ALLDAY PROJECT, 애니·타잔·베일리·영서·우찬)가 오는 17일 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'(원모어타임)을 발표한다는 소식과 함께 컴백 일정과 신곡의 콘셉트를 만나볼 수 있는 트레일러 영상을 공개했다.40초 가량의 짧은 영상에는 '괴물 신인'으로 커다란 파장을 일으켰던 올데이 프로젝트의 새로운 음악에 대한 기대감과 궁금증을 불러 일으키는 여러 요소가 담겼다. 강렬한 사운드와 영상미, 멤버들의 목소리로 진행된 내레이션과 의미심장한 메시지는 K팝 팬들의 이목을 집중시킨다.이로써 올데이 프로젝트는 신드롬을 일으켰던 데뷔 싱글 'FAMOUS'(페이머스) 이후 약 5개월 만에 초고속 컴백을 확정 짓게 됐다. 올데이 프로젝트는 싱글 'ONE MORE TIME'을 선공개 후, 12월 첫 EP를 발매해 기세를 이어갈 예정이다.올데이 프로젝트의 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'은 오는 17일 오후 6시 발표된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr